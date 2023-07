Maya Rudolph Is 51 (Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (7/26), to AUDACY SVPP/AC Programming JIM RYAN, RADIO ONE/HOUSTON OM/PD TERRI THOMAS, former WRBQ/TAMPA OM/morning man MASON DIXON, KQMV-KRWM/SEATTLE Brand & Content Dir. CAT THOMAS, VALORY MUSIC’s LAURA MOXLEY, KABQ/ALBUQUERQUE’s ROBB ROYALE, SILENT GIANT ENTERTAINMENT’s KHOOL AID, MINISTER VISION and WRAT/MONMOUTH-OCEAN, NJ’s CHRISTOPHER “THE MINISTER” ALLEN, radio and voiceover legend CHARLIE VAN DYKE, iHEARTMEDIA Creative Services & Imaging Dir. ANDY WEST, syndicated host DICK BARTLEY, WYMS/MILWAUKEE PD DAVE COWAN, former WSRS/WORCESTER PD TOM HOLT, KXTA/LOS ANGELES Engineer DAVE MAGDALENO, UNITED STATIONS' LAURIE NICKOLOFF, former WRNR/BALTIMORE OM BOB WAUGH, AUDACY/PHOENIX's MITZIE LEWIS, former WTGZ/AUBURN-MONTGOMERY, AL PD KEVIN JACKSON, WXJA/NASHVILLE’s BRANDON O’BRIEN, WKLI/ALBANY’s PETE KELLY, APPLE MUSIC’s JENN MARINO, and to BLACK RIVER ENTERTAINMENT’s ASHLEY WOJCINSKI.

Celebrating Birthdays on THURSDAY (7/27), KRTH/LOS ANGELES APD and AUDACY/Classic Hits Reg. Brand Mgr. LARRY MORGAN, JACOBS MEDIA Exec. VP/GM PAUL JACOBS, iHEARTMEDIA/WESTERN GREAT LAKES REGION SVPP DAVE DEVILLE, WBTT-WZJZ/FORT MYERS PD ELISEO “SHORT-E” CIERRA, former BIG MACHINE’s ALEX VALENTINE, BONNEVILLE/SAN FRANCISCO Dir./Programming Operations and KOIT-KUFX/SAN FRANCISCO PD BRIAN FIGULA, PREMIERE NETWORKS’ MIKE MCCANN, WDVD/DETROIT APD/MD KENDALL TAYLOR, KPWR/LOS ANGELES’ BRYHANA MONEGAIN, KMGL/OKLAHOMA CITY PD/MD STEVE O’BRIEN, voiceover specialist HANEEN ARAFAT, WMAL-A/WASHINGTON D.C. PD PAUL DUCKWORTH, KMYK/LAFAYETTE, LA’s LANCE HALE, INTERSCOPE/GEFFEN/A&M’s CHRIS HUGHES, KFMW/WATERLOO-CEDAR FALLS, IA PD RUSS MOTTLA, PEARL RECORDS' CHRIS WATERS, WBBE/BLOOMINTON, IL PD WES STYLES, WQEN/BIRMINGHAM PD DINO CONARD, KNUC/SEATTLE’s CLAIRE BEVERLY, KALV/PHOENIX’s SHANNON BEAVER, WIOQ/PHILADELPHIA’s REBEKAH “BEX” MAROUN and KYRK/CORPUS CHRISTI PD DAN RIOS.

