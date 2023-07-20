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SiriusXM Podcast Network, 'NPR News Now,' 'Crime Junkie' Again Top Triton Digital Podcast Rankers For June 2023
by Perry Michael Simon
July 20, 2023 at 6:56 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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TRITON DIGITAL has released its JUNE 2023 U.S. Podcast Ranker, measuring the top podcasts and top podcast sales networks for the month (among those participating in TRITON's services), and very little changed among sales networks, with SIRIUSXM PODCAST NETWORK remaining on top and the top 10 and PARAMOUNT moving up one rung on both rankers.
The rankers, with the caveat that like most rankers issued by measurement firms, the numbers do not include all shows and leave out those not participating in the companies' particular measurement system:
Top 20 networks by average weekly users:
1. SIRIUSXM PODCAST NETWORK
2. WONDERY
3. AUDACY PODCAST NETWORK
4. NPR
5. AUDIOBOOM
6. CUMULUS PODCAST NETWORK
7. NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
8. THE ROOST PODCAST NETWORK
9. WARNERMEDIA
10. PARAMOUNT
11. STUDIO 71
12. AMERICAN PUBLIC MEDIA GROUP
13. ALL THINGS COMEDY
14. SALEM PODCAST NETWORK
15. CLOUD10
16. GUMBALL
17. BONNEVILLE INTERNATIONAL
18. CBC/RADIO-CANADA
19. SPOKENLAYER
20. PRISA RADIO
Top 20 networks by average weekly downloads:
1. SIRIUSXM PODCAST NETWORK
2. WONDERY
3. NPR
4. AUDACY PODCAST NETWORK
5. CUMULUS PODCAST NETWORK
6. AUDIOBOOM
7. NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
8. PARAMOUNT
9. WARNERMEDIA
10. THE ROOST PODCAST NETWORK
11. SALEM PODCAST NETWORK
12. AMERICAN PUBLIC MEDIA GROUP
13. STUDIO 71
14. ALL THINGS COMEDY
15. CLOUD10
16. GUMBALL
17. BONNEVILLE INTERNATIONAL
18. FOCUS ON THE FAMILY
19. CBC/RADIO-CANADA
20. SPOKENLAYER
Top 20 podcasts by average weekly users:
1. CRIME JUNKIE
2. DATELINE NBC
3. UP FIRST
5. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
4. NPR NEWS NOW
7. SMARTLESS
6. THE BEN SHAPIRO SHOW
8. THE DAN BONGINO SHOW
9. MY FAVORITE MURDER
10. THIS PAST WEEKEND
13. LAST PODCAST ON THE LEFT
12. POD SAVE AMERICA
11. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
15. CNN 5 THINGS
14. 2 BEARS, 1 CAVE WITH TOM SEGURA & BERT KREISCHER
17. FRESH AIR
18. WAIT WAIT... DON'T TELL ME!
20. THE MATT WALSH SHOW
19. HIDDEN BRAIN
16. FREAKONOMICS RADIO
Top 20 podcasts by average weekly downloads:
1. NPR NEWS NOW
2. DATELINE NBC
3. CRIME JUNKIE
4. THE BEN SHAPIRO SHOW
5. UP FIRST
6. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
7. THE DAN BONGINO SHOW
8. SMARTLESS
9. FRESH AIR
10. MY FAVORITE MURDER
11. POD SAVE AMERICA
12. WAIT WAIT... DON'T TELL ME!
13. NPR POLITICS PODCAST
14. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
15. LAST PODCAST ON THE LEFT
16. THE MATT WALSH SHOW
17. CNN 5 THINGS
18. HOW I BUILT THIS WITH GUY KAZ
19. HIDDEN BRAIN
20. PLANET MONEY