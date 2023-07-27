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Happy Birthday
July 27, 2023 at 4:37 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on FRIDAY (7/28), to KBIG/LOS ANGELES' LISA FOXX, KSEQ/FRESNO PD GREG HOFFMAN, WWLS/OKLAHOMA PD ROBERT “CISCO KIDD” MUELLER, KNTU/DENTON, TX GM J.R. CAMPBELL, STREAMSOUNDS' THERESA DURST FORD, promo goddess ETOILE ZISSELMAN, METRO/FT. MYERS’ ALLYN BLACK, CÜR MEDIA’s SHIRLEY MALDONADO, KLLC/SAN FRANCISCO’s KATIE MASON, MONUMENT RECORDS’ GLENN NOBLIT, KYSL/SUMMIT COUNTY-VAIL, CO PD TOM FRICKE, former KKZQ/PALMDALE, CA's NIKI SEXTON, KFI/LOS ANGELES APD NEIL SAAVEDRA, WBSX/WILKES-BARRE’s JIM BONE, former WRQX/WASHINGTON D.C.'s JIMMY ALEXANDER, iHEARTMEDIA/VIRGINIA-CAROLINA SVPP and WHQC-WLKO/CHARLOTTE PD A.J. HAUSKNECHT, KBBY/OXNARD-VENTURA’s DAVE RANDALL, iHEARTMEDIA/ORLANDO VP/Sales BILL REESE, CUMULUS/FLORENCE, SC OM and WQPD PD MATT SCURRY, WDAF/KANSAS CITY PD WES POE, KDAL/DULUTH PD RICH CANNATA, KBEA/QUAD CITIES, IA Brand Mgr. JOHN GOVIA, WPZR/DETROIT’s RANDI MYLES, former WJFX/FT. WAYNE’s BILLY COVA and to KTIS/MINNEAPOLIS PD MATT DEANE.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (7/29), EPIC SVP/Rhythm Promotion DONTAY THOMPSON, record industry vet RONNY GUTFREUND, SILVERFISHMEDIA Pres. PATRICK THOMAS, former WNYL/NEW YORK’s SCOTT LOWE, consultant GARY BALABAN, iHEARTMEDIA/CHARLESTON, SC OM STEVE BURKE, WZEB/OCEAN CITY-SALISBURY PD BILL BAKER, former WODS/BOSTON's CORINNE KIMBALL, WSJO/ATLANTIC CITY's CHRISTOPHER KNIGHT, STRATEGIC MEDIA RESEARCH’s CHRIS MELTON, PHOENIX MUSIC GROUP's BRAD PATRICK, TUNEIN's KEVIN STRALEY, AUDACY/SACRAMENTO OM and KRXQ-KSEG/SACRAMENTO Brand Mgr. AARON ROBERTS, former WRQX/WASHINGTON D.C.'s KRISTIE MCINTYRE, KCSN/LOS ANGELES MD ANDY CHANLEY, WFOX/BRIDGEPORT, CT PD KEVIN BEGLEY, and WXTU/PHILADELPHIA’s NICOLE MICHALIK.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (7/30), SOUNDMIND's KRAIG KITCHIN, ATLANTIC EVP Pop & Crossover JOHN MCMANN, EMMIS RADIO Pres/Radio Programming RICK CUMMINGS, SANTA ANNA and ALAMO RECORDS executive LEE L'HEUREUX, BI COASTAL MEDIA/EUGENE, OR OM and KFLY PD VALERIE STEELE, KSFI/SALT LAKE CITY's RUSTY KEYES, former KOST/LOS ANGELES’ MARK WALLENGREN, former WAPE-WFYV/JACKSONVILLE GSM JODI BONANNO, KKNU/EUGENE PD JIM DAVIS, KPTL/DES MOINES MD STEVE JORDAN, COLEMAN INSIGHTS’ SAM MILKMAN, KOZT/FT. BRAGG, CA’s DRED SCOTT, 19TH And GRAND RECORDS’ RICK YOUNG, KWFB/WICHITA FALLS, TX's TED STRIKER, WARNER MUSIC NASHVILLE’s W.A.R’s TOM MARTENS, CBS NEWS’ PETER KING, KRXP/COLORADO SPRINGS PD CARLY EVANS, retired KJUG/VISALIA APD ROSE ORTEGA, and QUARTZ HILL’s NATALIE KILGORE.
Happy Birthday wishes on MONDAY (7/31), to WKQX/CHICAGO’s BRIAN PHILLIPS, MIDWEST/SIOUX FALLS OM TOM GJERDRUM, KSLX/PHOENIX and KXTE/LAS VEGAS’ JASON MAHONEY, WWBX/BOSTON's KARSON WITH A K, TUNEIN Sr. Dir./Marketing ANA GUILLEN, CHICKS WHO ROCK VOICEOVER SERVICES owner STACI ANDERSON, EMI MUSIC VP/Marketing KENNY DIDIA, CJMF/TORONTO's GREG BRADY, SIRIUSXM VP/Programming JEREMY COLEMAN, WEEI/BOSTON’s JOE DIDONATO, KSTP-WIXK/MINNEAPOLIS Dir./Programing STEVE KONRAD, TOWNSQUARE MEDIA/SHREVEPORT OM GARY MCCOY, iHEARTMEDIA/SAVANNAH-HILTON HEAD SVPP BOB NEUMANN, WKLH-WJMR/MILWAUKEE Imaging Producer JOE MEINECKE, WNML-A/KNOXVILLE's VINCE FERRARA, former KLIK-A/JEFFERSON CITY's JAY KERSTING, KRNB/DALLAS MD KEITH SOLIS, WFBE & WTRX-A/FLINT PD TIM SHICKLES, CHUM/TORONTO’s J NIICE, former KYRV/SACRAMENTO’s DEREK MOORE, WRWD/POUGHKEEPSIE, NY PD CHASE DANIELS, WPLW/RALEIGH APD JAX, and WJBR/WILMINGTON, DE’s JESSIE JORDAN.