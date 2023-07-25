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NAB Announces Marconi Radio Awards Finalists
by Perry Michael Simon
July 25, 2023 at 11:30 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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The NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS (NAB) has announced the finalists for the 2023 NAB MARCONI RADIO AWARDS. Winners will be revealed at a dinner on OCTOBER 25th during NAB SHOW NEW YORK.
The finalists:
LEGENDARY STATION OF THE YEAR
AUDACY News KCBS-A-KFRC/SAN FRANCISCO
RED APPLE MEDIA News-Talk WABC-A/NEW YORK
iHEARTMEDIA R&B WDAS-F/PHILADELPHIA
iHEARTMEDIA News-Talk WLW-A/CINCINNATI
BEASLEY Active Rock WMMR/PHILADELPHIA
LEGENDARY RADIO MANAGER OF THE YEAR
TOWNSQUARE MEDIA R&B WTUG/TUSCALOOSA's DAVID R. DUBOSE
AUDACY/DETROIT's DEBBIE KENYON
GUARANTY MEDIA/BATON ROUGE's GORDY RUSH
SOUTH SEAS BROADCASTING Hot AC KKHJ (93KHJ)/PAGO PAGO, AS' JOEY CUMMINGS
BIG RIVER BROADCASTING CORP./FLORENCE-MUSCLE SHOALS, AL's NICK MARTIN
NETWORK/SYNDICATED PERSONALITY OF THE YEAR
iHEARTMEDIA Spanish Hits WZTU (TU 94.9)/MIAMI's ENRIQUE SANTOS
REACH MEDIA's ERICA CAMPBELL
PREMIERE NETWORKS' GEORGE NOORY
AUDACY/NASHVILLE's KATIE NEAL
WESTWOOD ONE's RICH EISEN
MAJOR MARKET PERSONALITY OF THE YEAR
AUDACY Sports WFAN-A-F/NEW YORK's BOOMER ESIASON and GREGG GIANNOTTI
CUMULUS Sports KTCK-A-F (THE TICKET)/DALLAS' GEORGE DUNHAM, CRAIG MILLER, and GORDON KEITH
CUMULUS Country KPLX (99.5 THE WOLF)/DALLAS' JASON PULLMAN
AUDACY Triple A WXRT/CHICAGO's LIN BREHMER
CUMULUS Country KSCS (NEW COUNTRY 96.3)/DALLAS' MARK "HAWKEYE" LEWIS AND MICHELLE RODRIGUEZ
LARGE MARKET PERSONALITY OF THE YEAR
COX MEDIA GROUP Rock KISS/SAN ANTONIO's BILLY MADISON
iHEARTMEDIA Country KEEY (K102)/MINNEAPOLIS' CHRIS CARR, KIA BECHT, and SAM SANSEVERE
iHEARTMEDIA Top 40 KDWB/MINNEAPOLIS' DAVE RYAN with FALEN, JENNY AND DRAKE
URBAN ONE R&B-News-Talk WDBZ-A/CINCINNATI's LINCOLN WARE
iHEARTMEDIA Classic Rock WBGG (BIG 105.9)/MIAMI's PAUL CASTRONOVO
MEDIUM MARKET PERSONALITY OF THE YEAR
MIDWEST COMMUNICATIONS AC WJXB (B97.5)/KNOXVILLE's ASHLEY ADAMS, ROGER TODD AND MICHELE SILVA
URBAN ONE Hip Hop WQOK (K97.5)/RALEIGH-DURHAM's BRIAN DAWSON
CONNOISSEUR MEDIA Rock WPLR/NEW HAVEN's CHAZ AND AJ
FEDERATED MEDIA News-Talk WOWO-A-F/FORT WAYNE's KAYLA BLAKESLEE
TOWNSQUARE MEDIA News-Talk KIDO-A-K298CN/BOISE's KEVIN MILLER
SMALL MARKET PERSONALITY OF THE YEAR
LEIGHTON BROADCASTING Top 40 KCLD/ST. CLOUD, MN's KAT AND J.J. HOLIDAY
LEIGHTON BROADCASTING Country KZPK (WILD COUNTRY 99)/ST. CLOUD, MN's KELLY AND WOOD
ZIMMER RADIO Country KATI (94.3 KAT COUNTRY)/JEFFERSON CITY, MO's KEVIN HILLEY and ERIN HART
SOUTH SEAS BROADCASTING Hot AC KKHJ (93KHJ)/PAGO PAGO, AS' KEZIAH ATOFAU and JOHN RAYNAR
BIG RIVER BROADCASTING CORP. Country WXFL (KIX 96)/FLORENCE-MUSCLE SHOALS, AL's M. FLETCHER BROWN
MAJOR MARKET STATION OF THE YEAR
CUMULUS Country KSCS (NEW COUNTRY 96.3)/DALLAS
COX MEDIA GROUP R&B WALR-F (KISS 104.1)/ATLANTA
AUDACY News WINS-A-F (1010 WINS)/NEW YORK
iHEARTMEDIA AC WLTW (106.7 LITE FM)/NEW YORK
iHEARTMEDIA Hip Hop WWPR-F (POWER 105.1)/NEW YORK
LARGE MARKET STATION OF THE YEAR
AUDACY News-Talk KMOX-A-K254CR/ST. LOUIS
AUDACY Classic Rock KQMT (99.5 THE MOUNTAIN)/DENVER
HUBBARD Hot AC KSTP-F (KS 95)/MINNEAPOLIS
iHEARTMEDIA Top 40 WHYI (Y100)/MIAMI
HUBBARD Hot AC WKRQ (Q102)/CINCINNATI
MEDIUM MARKET STATION OF THE YEAR
iHEARTMEDIA News-Talk WHO-A/DES MOINES
ADX COMMUNICATIONS News-Talk WNRP-A-W222BR-W237BE/PENSACOLA
INNER BANKS MEDIA News-Talk WTIB-F/GREENVILLE-NEW BERN, NC
BEASLEY Top 40 WXKB (B103.9)/FORT MYERS
THE RADIO PEOPLE Top 40 WYOY (Y101)/JACKSON, MS
SMALL MARKET STATION OF THE YEAR
SAGA Country KDXY (104.9 THE FOX)/JONESBORO, AR
GOPHER COMMUNICATIONS News-Talk-Classic Rock KROX-A-K221GU-K289CE/GRAND FORKS, ND
LEIGHTON BROADCASTING Country KZPK (WILD COUNTRY 99)/ST. CLOUD, MN
MIDWEST COMMUNICATIONS AC WIKY-F/EVANSVILLE, KY
FORCHT BROADCASTING AC WYKY (SOMERSET 106)/SCIENCE HILL-SOMERSET, KY
BEST RADIO PODCAST OF THE YEAR
“AMERICAN NIGHTMARE SEASON 3: UNKNOWN SUBJECT,” HUBBARD News WTOP/WASHINGTON
“BEHIND THE SONG,” HUBBARD Classic Rock WDRV (97.1 THE DRIVE)/CHICAGO
“DEADLY PILL,” iHEARTMEDIA News-Talk KFI-A/LOS ANGELES
“DMV DOWNLOAD,” HUBBARD News WTOP/WASHINGTON
“THE LETTER,” BONNEVILLE News-Talk KSL-A-F/SALT LAKE CITY
AC STATION OF THE YEAR
iHEARTMEDIA Hot AC KBIG (MY 104.3)/LOS ANGELES
iHEARTMEDIA AC KODA (SUNNY 99.1)/HOUSTON
BONNEVILLE AC KOIT/SAN FRANCISCO
CONNOISSEUR MEDIA AC WALK/PATCHOGUE, NY
CONNOISSEUR MEDIA AC WEZN/BRIDGEPORT, CT
CHR STATION OF THE YEAR
BONNEVILLE Top 40 KMVQ (99.7 NOW)/SAN FRANCISCO
BRYAN BROADCASTING CO. Top 40 KNDE (CANDY 95.1)/BRYAN-COLLEGE STATION, TX
COX MEDIA GROUP Top 40 WAPE/JACKSONVILLE
iHEARTMEDIA Top 40 WHTZ (Z100)/NEW YORK
iHEARTMEDIA Top 40 WWPW (POWER 96.1)/ATLANTA
CLASSIC HITS STATION OF THE YEAR
iHEARTMEDIA Classic Hits KJEB (95.7 THE JET)/SEATTLE
COX MEDIA GROUP Classic Hits KONO-F/SAN ANTONIO
AUDACY Classic Hits KRTH (K-EARTH 101)/LOS ANGELES
iHEARTMEDIA Classic Rock WAXQ (Q104.3)/NEW YORK
COX MEDIA GROUP Classic Rock WSRV (97.1 THE RIVER)/ATLANTA
COLLEGE RADIO STATION OF THE YEAR
WGCS-FM, GOSHEN COLLEGE's WGCS/SOUTH BEND-ELKHART, IN
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY's WMSC/UPPER MONTCLAIR, NJ
WILLIAM PATERSON UNIVERSITY's WPSC/WAYNE, NJ
RIDER UNIVERSITY's WRRC/LAWRENCEVILLE, NJ
SETON HALL UNIVERSITY's WSOU/SOUTH ORANGE, NJ
COUNTRY STATION OF THE YEAR
ZIMMER Country KCLR-F (CLEAR 99)/COLUMBIA, MO
BONNEVILLE Country KNCI/SACRAMENTO
BONNEVILLE Country KYGO/DENVER
BEASLEY Country WKXC (KICKS 99)/AUGUSTA, GA
BEASLEY Country WXTU/PHILADELPHIA
NEWS/TALK STATION OF THE YEAR
iHEARTMEDIA News-Talk KFI-A/LOS ANGELES
RED APPLE MEDIA News-Talk WABC-A/NEW YORK
AUDACY News-Talk WCCO-A/MINNEAPOLIS
HUBBARD News WTOP/WASHINGTON
AUDACY News-Talk WWL-A-F/NEW ORLEANS
RELIGIOUS STATION OF THE YEAR
SALEM Contemporary Christian KLTY/DALLAS
SALEM Religion WLCC-A (FAITH TALK)/TAMPA
BILLY GRAHAM EVANGELISTIC ASSOCIATION Contemporary Christian/Religion WMIT (THE LIGHT FM)/BLACK MOUNTAIN, NC
URBAN ONE Gospel WNNL (THE LIGHT 103.9)/RALEIGH-DURHAM
URBAN ONE Gospel WPRS-F (PRAISE 104.1)/WASHINGTON
ROCK STATION OF THE YEAR
COX MEDIA GROUP Classic Rock KGLK-KHPT (THE EAGLE)/HOUSTON
HEARST Active Rock WIYY (98 ROCK)/BALTIMORE
BEASLEY Active Rock WMMR/PHILADELPHIA
CONNOISSEUR MEDIA Rock WPLR/NEW HAVEN
iHEARTMEDIA Active Rock WXTB (98 ROCK)/TAMPA
SPANISH LANGUAGE STATION OF THE YEAR
AUDACY Spanish Hits KLOL (MEGA 101)/HOUSTON
DAVIS BROADCASTING Regional Mexican WLKQ-WTSH (LA RAZA 102.3-107.1)/ATLANTA
AUDACY Spanish Rhythmic WLZL (EL ZOL 107.9)/WASHINGTON
iHEARTMEDIA Tropical WRUM (RUMBA 100.3)/ORLANDO
BEASLEY Spanish Hits WYUU (92.5 MAXIMA FM)/TAMPA
SPORTS STATION OF THE YEAR
iHEARTMEDIA Sports KFXN (KFAN 100.3)/MINNEAPOLIS
CUMULUS Sports KTCK-A-F (THE TICKET)/DALLAS
BEASLEY Sports WBZ-F (98.5 THE SPORTS HUB)/BOSTON
AUDACY Sports WFAN-A-F/NEW YORK
AUDACY Sports WJFK (106.7 THE FAN)/WASHINGTON
URBAN STATION OF THE YEAR
AUDACY Hip Hop WBTJ (106.5 THE BEAT)/RICHMOND
iHEARTMEDIA R&B WDAS-F/PHILADELPHIA
COX MEDIA GROUP Hip Hop WEDR (99 JAMZ)/MIAMI
COX MEDIA GROUP R&B WHQT (HOT 105)/MIAMI
iHEARTMEDIA Hip Hop WMIB (103.5 THE BEAT)/MIAMI