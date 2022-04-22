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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio June And Spring '23 Ratings Today
by Charese Frugé
August 2, 2023 at 6:50 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO JUNE '23 Ratings for JACKSON, MS and SPRING '23 Ratings for CHEYENNE, WY, FT. COLLINS-GREELEY, CO, MODESTO, MORRISTOWN, NJ, OXNARD-VENTURA, PALM SPRINGS, SAN LUIS OBISPO, CA, SANTA BARBARA, CA, SANTA MARIA-LOMPOC, CA, SOUTH BEND, IN, and VICTOR VALLEY out TODAY. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming THURSDAY 8/3, SPRING '23 Ratings for APPLETON-OSHKOSH, CORPUS CHRISTI, FAYETTEVILLE (NW ARKANSAS), FAYETTEVILLE, NC, FLINT, GREEN BAY, LANSING-EAST LANSING, READING, PA, RENO, SAGINAW-BAY CITY-MIDLAND, MI, SHREVEPORT, TYLER-LONGVIEW, AND YOUNGSTOWN-WARREN.