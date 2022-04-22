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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio Spring '23 Ratings Today
by Charese Frugé
August 2, 2023 at 5:45 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO Spring '23 Ratings for APPLETON-OSHKOSH, CORPUS CHRISTI, FAYETTEVILLE (NW ARKANSAS), FAYETTEVILLE, NC, FLINT, GREEN BAY, LANSING-EAST LANSING, READING, PA, RENO, SAGINAW-BAY CITY-MIDLAND, MI, SHREVEPORT, TYLER-LONGVIEW, AND YOUNGSTOWN-WARREN out TODAY. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming FRIDAY 8/4, SPRING '23 Ratings for ALBANY, GA, ANN ARBOR, MI, BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX, BLOOMINGTON, BRUNSWICK, GA, DOTHAN, AL, KILLEEN-TEMPLE, TX, MONTGOMERY, PEORIA, QUAD CITIES (DAVENPORT-ROCK ISLAND), SALISBURY-OCEAN CITY, SAVANNAH, and SPRINGFIELD, MO.