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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio Spring '23 Ratings Today
by Charese Frugé
August 4, 2023 at 6:40 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO Spring '23 Ratings for ALBANY, GA, ANN ARBOR, MI, BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX, BLOOMINGTON, BRUNSWICK, GA, DOTHAN, AL, KILLEEN-TEMPLE, TX, MONTGOMERY, PEORIA, QUAD CITIES (DAVENPORT-ROCK ISLAND), SALISBURY-OCEAN CITY, SAVANNAH, and SPRINGFIELD, MO out TODAY. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming MONDAY 8/7, SPRING '23 Ratings for ANCHORAGE, BINGHAMTON, CHARLESTON, WV, ERIE, EUGENE-SPRINGFIELD, EVANSVILLE, HUNTINGTON-ASHLAND, MACON, MORGANTOWN-CLARKSBURG-FAIRMONT, WV, ROCKFORD, TALLAHASSEE, VALDOSTA, GA, and WAUSAU-STEVENS POINT, WI, and JULY '23 PPM Ratings for ATLANTA, CHICAGO, DALLAS-FT. WORTH, HOUSTON-GALVESTON, LOS ANGELES, MIDDLESEX-SOMERSET-UNION, NASSAU-SUFFOLK (LONG ISLAND), NEW YORK, PHILADELPHIA, RIVERSIDE-SAN BERNARDINO, SAN FRANCISCO, and SAN JOSE.