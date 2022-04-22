-
Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio Spring '23 and JULY '23 PPM Ratings Today
by Charese Frugé
August 7, 2023 at 7:05 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
NIELSEN AUDIO Spring '23 Ratings for ANCHORAGE, BINGHAMTON, CHARLESTON, WV, ERIE, EUGENE-SPRINGFIELD, EVANSVILLE, HUNTINGTON-ASHLAND, MACON, MORGANTOWN-CLARKSBURG-FAIRMONT, WV, ROCKFORD, TALLAHASSEE, VALDOSTA, GA, and WAUSAU-STEVENS POINT, WI, and JULY '23 PPM Ratings for ATLANTA, CHICAGO, DALLAS-FT. WORTH, HOUSTON-GALVESTON, LOS ANGELES, MIDDLESEX-SOMERSET-UNION, NASSAU-SUFFOLK (LONG ISLAND), NEW YORK, PHILADELPHIA, RIVERSIDE-SAN BERNARDINO, SAN FRANCISCO, and SAN JOSE out TODAY. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming TUESDAY, 8/8, SPRING '23 Ratings for AMARILLO, TX, BRYAN-COLLEGE STATION, TX, CAPE COD, MA, COLUMBUS, GA, FREDERICK, MD, LUBBOCK, ODESSA-MIDLAND, TX, REDDING, CA, SHEBOYGAN, WI, and TERRE HAUTE, and JULY '23 PPM Ratings for BALTIMORE, BOSTON, DENVER-BOULDER, DETROIT MIAMI-FT. LAUDERDALE-HOLLYWOOD, MINNEAPOLIS-ST. PAUL, PHOENIX, SAN DIEGO, SEATTLE-TACOMA, ST. LOUIS, TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, and WASHINGTON, DC.