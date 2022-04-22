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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio Spring '23 and July '23 PPM Ratings Today
by Charese Frugé
August 10, 2023 at 7:01 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO Spring '23 Ratings for COLUMBIA, MO, EAU CLAIRE, WI, GRAND ISLAND-KEARNEY-HASTINGS, NE, JOPLIN, MO, LA CROSSE, WI, MONROE, LA, PANAMA CITY, FL, PARKERSBURG-MARIETTA, WV-OH, ROCHESTER, MN, and WHEELING, and JULY '23 PPM Ratings for AUSTIN, GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT, HARTFORD-NEW BRITAIN-MIDDLETOWN, INDIANAPOLIS, JACKSONVILLE, MEMPHIS, MILWAUKEE-RACINE, NASHVILLE, NORFOLK, VIRGINIA BEACH-NEWPORT NEWS, PROVIDENCE-WARWICK-PAWTUCKET, RALEIGH-DURHAM, and WEST PALM BEACH-BOCA RATON out TODAY. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming FRIDAY 8/11, SPRING '23 ratings for BISMARCK, ND, JACKSON, TN, SAN ANGELO, TX, SIOUX CITY, IA, and SIOUX FALLS, SD.