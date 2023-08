Tom Brady Is 46 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (8/3), to ALAN BURNS & ASSOCIATES' ALAN BURNS, iHEARTMEDIA VP/Digital Programming and Operations TONY MOLAEE, WBBT/RICHMOND OM/PD JOEY BUTLER, “THE RADIO CHICK” LESLIE GOLD, iHEARTMEDIA/NORTHERN OHIO SVPP KEITH KENNEDY, former KGO-A/SAN FRANCISCO’s RICH WALCOFF, WEDR/MIAMI APD DJ NASTY, WOCL/ORLANDO's DOMINO, BAY AREA RADIO MUSEUM Dir./Ops DAVID JACKSON, WGH/NORFOLK APD KAREN WEST, AUDACY and KALV/PHOENIX’s NATASHA CASTLES, WXAJ/SPRINGFIELD, IL PD JASON BOND, KFBG/SAN DIEGO’s COREY DYLAN, CMT VP/Music & Talent SHANNA STRASSBERG, and to CHAVEZ RADIO GROUP/FRESNO-BAKERSFIELD PD MARIA BARQUIN.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (8/4), CUMULUS VP/Hot AC Formats and KRBE/HOUSTON PD LESLIE WHITTLE, RCA SVP/Promotion JEFF “JR” RIZZO, former WNRG/MILWAUKEE’s JEREMY “COUSIN ED” SCHULZ, KBPA/AUSTIN PD KRASH KELLY, BRILL PROMOTION Pres. BILLY BRILL, WWMY/RALEIGH PD BILL CAMPBELL, consultant and veteran A&R man BILL DEUTSCH, ALBANY BROADCASTING's PAT RYAN, ENTRAVISION’s RENE GARZONA, CSO RADIO's JIM WEAVER, KRTY/SAN JOSE’s MICHAEL MOORE, KXXM/SAN ANTONIO PD/MD RUSSELL RUSH, former WOGL/PHILADELPHIA’s RON CADE, WJBR/WILMINGTON, DE’s JESSIE MICCHELLI, WCHI/CHICAGO’s ABE KANAN, and BIG MACHINE LABEL GROUP’s SAMANTHA KANE.

