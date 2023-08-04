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Happy Birthday
August 4, 2023 at 8:54 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on FRIDAY (8/4), to CUMULUS VP/Hot AC Formats and KRBE/HOUSTON PD LESLIE WHITTLE, RCA SVP/Promotion JEFF “JR” RIZZO, former WNRG/MILWAUKEE’s JEREMY “COUSIN ED” SCHULZ, KBPA/AUSTIN PD KRASH KELLY, BRILL PROMOTION Pres. BILLY BRILL, WWMY/RALEIGH PD BILL CAMPBELL, consultant and veteran A&R man BILL DEUTSCH, ALBANY BROADCASTING's PAT RYAN, ENTRAVISION’s RENE GARZONA, CSO RADIO's JIM WEAVER, KRTY/SAN JOSE’s MICHAEL MOORE, former WOGL/PHILADELPHIA’s RON CADE, WJBR/WILMINGTON, DE’s JESSIE MICCHELLI, WCHI/CHICAGO’s ABE KANAN, and to BIG MACHINE LABEL GROUP’s SAMANTHA KANE.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (8/5), WHTZ/NEW YORK and syndicated morning host ELVIS DURAN, CUMULUS VP/Sports Play-By-Play Programming LEE HAMMER, WNDX & WJJK/INDIANAPOLIS PD MIKE KILLABREW, WZFG/FARGO's PAUL BOUGIE, KFDI/WICHITA's TONY BRUESKI, KSFI/SALT LAKE CITY MD BRIAN DEGEUS, KPTK-A/SEATTLE's BRIAN GOLDMAN, KKSS/ALBUQUERQUE's GINA LEE FUENTEZ, METRO/NASHVILLE OM JOHN HALL, LM COMMUNICATIONS/LEXINGTON Group GM/Market Mgr. JAMES MACFARLANE, ELEKTRA ENTERTAINMENT’s KATHIE MERRITT, SURFNOISE' BILLY SURF, BEASLEY MEDIA/SOUTHWEST FLORIDA VP/Market Mgr. AJ LURIE, WORC/WORCESTER, MA OM and WWFX PD CHUCK PERKS, VCMG LIVE VP/COO MATT GOLDAPPER, KOOL/PHOENIX’s NIKO PETROU, VIPOLOGY CEO CHRIS PEASLEE, and former KVOO/TULSA MD AMBER GLAZE.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (8/6), syndicated host TOM KENT, KLIF-A/DALLAS’ DAVE WILLIAMS, WXXL-WMGF/ORLANDO APD/MD JANA SUTTER, WARNER RECORDS’ LEROY JOHNSON, former KSTP/MINNEAPOLIS OM/PD LEIGHTON PECK, WRFF/PHILADELPHIA PD AMBER MILLER BOUCHARD, WKDF/NASHVILLE’s AMY PAIGE, SAGA/OCALA, FL OM/PD SCOTT CHASE, WFUS/TAMPA's SCOTTY DAVIS, former WKNZ/HARRINGTON, DE APD JR GONZALEZ, WCPZ-WMJK/CLEVELAND OM RANDY HUGG, MERCURY/NASHVILLE SVP/Promotion DAMON MOBERLY, WOLL/WEST PALM BEACH APD KEN PAYNE, ULANOFF PROMOTION’s MATT ULANOFF, KOAI/PHOENIX MD LU VALENTINO, INTERSCOPE’s JENNIFER ZELLER, artist and syndicated host FATMAN SCOOP, WSIX/NASHVILLE’s WAYNE “BIG D” DANIELSON, KYSR/LOS ANGELES’ HUDSON HOTT, KMGA/ALBUQUERQUE PD BRYAN SIMMONS, WQPO/HARRISBURG, VA’s KATE MARTIN, SONY MUSIC NASHVILLE’s JAIME MARCONETTE, former KCIX/BOISE Brand Mgr. JEFF CONNELL, ROTATION RECORDS’ MIKE BACON, and WMC/MEMPHIS’ ERIN AUSTIN.
Happy Birthday wishes on MONDAY (8/7), to VIRGIN MUSIC LABEL & ARTIST SERVICES Pres. JACQUELINE SATURN, CUMULUS VP/Country CHARLIE COOK, AUDACY/PHOENIX SVP/Market Mgr. DAVE PUGH, RICK ALLEN CREATIVE’s RICK ALLEN, RADIO ONE/ATLANTA OM and WAMJ/ATLANTA PD DEREK HARPER, AMERICOM/RENO Dir./Programming BILL SCHULZ, CUMULUS/MEMPHIS OM DANNI BRUNS, KDES/PALM SPRING PD DANNY FOX, CUMULUS VP/Programming Operations DOUG HAMAND, KAMEN ENTERTAINMENT’s Pres. ROY KAMEN, WLVQ/COLUMBUS, OH PD THOM MCGINTY, MEDIABASE's GREGG MILLER, consultant JEFF SILVERS, 4TH STREET MEDIA GROUP's KEN STEVENS, GALAXY/SYRACUSE-UTICA Chief Eng. FLOYD VINCENT, WBPE/LAFAYETTE, IN 's MIKE WARNER, SPOKESGODDESS PRODUCTIONS' COURTNEY YOUNG, former KMOD/TULSA MD LYNN HERNANDEZ, ATLANTIC's CHRIS STANG, former KHHT/LOS ANGELES' RENEE TAYLOR, NICK DRAEGER CREATIVE’s NICK DRAEGER, THE DANA CORTEZ SHOW’s DJ AUTOMATIC, and to KTDY/LAFAYETTE, LA Brand Mgr. CHRIS REED.