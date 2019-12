Jake Gyllenhaal Is 39 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (12/19) to TINO COCHINO RADIO Dir./Affiliate Relations and KSAS/BOISE Brand Mgr. MIKEY FUENTES, WNFN/NASHVILLE Brand Mgr. and Celebrity Top Ten Countdown host JOE BREEZY, WMGS/WILKES-BARRE PD STAN PHILLIPS, STONER CREEK PRODUCTIONS’ KYLE CANTRELL, KMON/GREAT FALLS, MT PD SCOTT HERSHEY, air personality FAY CARMONA, KGOR/OMAHA’s LUCY CHAPMAN, CUMULUS/TOLEDO DOS DANA DIMODICA, KKGO/LOS ANGELES’ CHRISTINE MARTINDALE, BANDSINTOWN’s KRISTIN YASUDA, BIG LOUD’s PATCH CULBERTSON and to former COLD RIVER RECORDS’ TAYLOR ESCHBACH.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (12/20), ALPHA MEDIA VP/Programming RONNIE STANTON, VALORY MUSIC Pres. GEORGE BRINER, RADIOCRAFTS JOHN GARABEDIAN, ENTERCOM/SPANISH Format Captain and KMVK/DALLAS PD J.D. GONZALEZ, WMUS/MUSKEGON, MI’s MARK DIXON, BMG’s NICK ATTAWAY, KYBG/LAFAYETTE, LA's CHRIS LOGAN, CUMULUS/TOLEDO OM BILL MICHAELS, former KZSN/WICHITA’s RICK REGAN, former KGON/PORTLAND's KEEVIN WAGNER, WBWN/BLOOMINGTON, IL’s RON WEST, former KXSN/SAN DIEGO’s DAVE MASON, WWCT/PEORIA PD NOAH SHERWOOD, WARNER MUSIC NASHVILLE’s JENNA JOHNSON, KALZ-KRZR-A/FRESNO PD GREG NEFT and WEXP-WCVT/BURLINGTON, VT PD ZEB NORRIS.

