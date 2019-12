Anthony Hopkins Is 82 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY, NEW YEAR’S EVE (12/31) to KROQ/LOS ANGELES MD MILES ANZALDO, KSTP/MINNEAPOLIS MD JILL ROEN, former BMG EVP/Recorded Music TOM ‘GROVER’ BIERY, former WRVR/MEMPHIS’ MIKE MONTANA, ORCHARD VP/Pop Promotion JEN LISS, KFRU/COLUMBIA, MO PD BRIAN WILSON, WRIG/WAUSAU, WI PD KEN CLARK, ATLANTIC's JON LEWIS, WGST/ATLANTA’s JENNIFER PERRY, KZHT/SALT LAKE CITY APD AJ CARSON, RUBBER CITY RADIO/AKRON OM CHUCK COLLINS, WRSW/WARSAW, IN’s DAN DAGGETT, SPANISH PARTNERS’ Pres. JOSHUA ESCANDON, KYLD/SAN FRANCISCO’s JON MANUEL, WEAT/WEST PALM BEACH’s RICK SHOCKLEY, WJBQ/PORTLAND, ME Brand Mgr. KWAME DANKWA, WKLI/ALBANY MD KRISTINA CARLYLE, BBR MUSIC GROUP’s LYNETTE GARBONZOLA, TOWNSQUARE MEDIA/PORTLAND-PORTSMOUTH Reg. Market Pres. BRIAN LANG and to ENTERCOM’s STEPHEN MOODIE.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY, NEW YEAR’S DAY (1/1), WTMX/CHICAGO VP/Brand And Content JIMMY STEAL, retiring ENTERCOM/CHICAGO SVP/Market Mgr. JIMMY DE CASTRO, KEZK/ST. LOUIS' GREG HEWITT, KBIG/LOS ANGELES and KIOI/SAN FRANCISCO's LISA FOXX, ADA SVP/Radio Promotion DAVID MCGILVRAY, KPKX/PHOENIX's MINI SALAS, KATM/MODESTO's D.J. WALKER, KBLX/SAN FRANCISCO OM KEVIN BROWN, WBZ-A/BOSTON PD PETER CASEY, former WFLC/MIAMI's JOHNNY DARK, BAFSOUNDWORKS' ANDREW FRAME, STRATEGIC RADIO SOLUTIONS' BOB KAAKE, former WKHK-WKLR/RICHMOND PD BUDDY VAN ARSDALE and KFOO/SEATTLE PD BEN MARCOTTE.

Happy Birthday on THURSDAY (1/2) to former UMG/NASHVILLE Chairman LUKE LEWIS, former MERCURY NASHVILLE's BRUCE SHINDLER, COLUMBIA RECORDS' MARK POTTER, SHERIDAN MEDIA Dir./Programming RUSS DAVIDSON, WNIC/DETROIT's JAY TOWERS, KERN-A/BAKERSFIELD News Dir. MARK CHACE, KMLE/PHOENIX APD JARED GOLDBERG, KBOI/BOISE News Dir. KEN WEAVER and to KBME-A/HOUSTON's JOHN WHALEN.

