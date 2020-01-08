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TopLine By Futuri Presents Nielsen Audio December '19 Ratings And Fall '19 Books Today
January 8, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO DECEMBER '19 Ratings are out TODAY for RICHMOND; BUFFALO; ROCHESTER, NY; BIRMINGHAM; and GREENVILLE-SPARTANBURG. Plus, FALL '19 Books for FREDERICKSBURG, VA; ASHEVILLE, NC; ELMIRA, NY; OLEAN, NY; and TUSCALOOSA, AL. Find the 12+ ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming THURSDAY, JANUARY 9th: ALBANY-SCHENECTADY-TROY; SYRACUSE; BANGOR, ME; BURLINGTON, VT; NEWBURGH-MIDDLETOWN, NY; CONCORD, NH; LEBANON-RUTLAND-WHITE RIVER JUNCTION, VT; MANCHESTER, NH; MONTPELIER, VT; PORTLAND, ME; AUGUSTA-WATERVILLE, ME; PORTSMOUTH-DOVER-ROCHESTER, NH; POUGHKEEPSIE, NY; UTICA, NY; and WATERTOWN, NY.
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