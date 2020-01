Regina King Is 49 (Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (1/15) to HOLLYWOOD RECORDS VP/Promotion TONY SMITH, LOFTON CREEK Pres. MIKE BORCHETTA, BROKEN BOW RECORDS Co-VP/Promotion LEE ADAMS, CUMULUS/ATLANTA VP/Market Mgr. SEAN SHANNON, RADIO TAG Co-President BRIAN LANDAU, CARVED RECORDS' ED PINKA, KRTH/LOS ANGELES’ GARY BRYAN, TOWNSQUARE/QUAD CITIES OM JEFF LYNN, KLCK/SEATTLE MD HEATHER LEE, former EPIC RECORDS' STACEY REUBEN, KZSQ/SONORA OM/PD JUSTIN FLORES, WOOF/DOTHAN OM/PD LEIGH SIMPSON, VH1's ADAM NEIMAN, KAJM/PHOENIX's ERIC VALDEZ, WILK A-F/SCRANTON News Dir. JOE THOMAS, KXSN/SAN DIEGO MD GENE KNIGHT, WMGQ/NEW BRUNSWICK, NJ’s MIKE MCGINN, BICOASTAL/MEDFORD, OR Market Mgr. GEORGE FEOLA and to WMIA/MIAMI’s MICHELLE FAY.

Celebrating Birthdays on THURSDAY (1/16), UPSTREAM MUSIC GROUP's JOEY CARVELLO, REPUBLIC RECORDS SVP/Marketing DONNA GRYN, former CBS RADIO/NEW YORK SVP/Market Mgr. MARC RAYFIELD, MERKLE PROMOTION's DICK MERKLE, WBGL-WZGL/CHAMPAIGN, IL PD RYAN SPRINGER, WEMG-A/WSSJ/PHILADELPHIA Chief Engineer WILLIAM SULLIVAN, BLACK RIVER ENTERTAINMENT VP/Promotion BILL MACKY, SIRIUS-XM's JIM RYAN, KJR/SEATTLE's STEVE SLATON, RICK JACKSON'S COUNTRY HALL OF FAME’s GINA WHITT, CARVED RECORDS' KATHIE ROMERO, INTERSCOPE-GEFFEN-A&M’s RODNEY STEVENS, WJPT/FT. MYERS PD CHRIS RANDOLPH, KSKS/FRESNO’s GNARLEY CHARLIE, CELEBRATION SOUNDS' BUCKY ALBRIGHT, UNITED STATIONS RADIO NETWORKS’ GINA SUAREZ and WIRK/WEST PALM BEACH’s MORIAH DANIELS.

« see more Net News