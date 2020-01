Today's Numbers

NIELSEN AUDIO DECEMBER '19 Ratings are out TODAY for JACKSON, MS. Plus, Fall '19 Books for BRIDGEPORT, CT; FT. COLLINS, CO; MODESTO, CA; MORRISTOWN, NJ; NEW HAVEN, CT; OXNARD-VENTURA, CA; PALM SPRINGS, CA; SAN LUIS OBISPO, CA; SANTA BARBARA, CA; SANTA MARIA, CA; SOUTH BEND, IN; VICTOR VALLEY, CA; and CHEYENNE, WY. Find the 12+ ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).

Coming WEDNESDAY, JANUARY 22nd: HOLIDAY '19 MONTHLY PPMs for NEW YORK; LOS ANGELES; CHICAGO; SAN FRANCISCO; DALLAS; HOUSTON; ATLANTA; PHILADELPHIA; NASSAU-SUFFOLK; RIVERSIDE-SAN BERNARDINO; SAN JOSE; and MIDDLESEX-SOMERSET-UNION. Plus, FALL '19 Books for LANSING, MI; APPLETON-OSHKOSH, WI; CORPUS CHRISTI, TX; FAYETTEVILLE, AR; FAYETTEVILLE, NC; FLINT, MI; GREEN BAY, WI; READING, PA; RENO, NV; SAGINAW, MI; TEXARKANA-TX-AR; TYLER-LONGVIEW, TX; and YOUNGSTOWN, OH.

