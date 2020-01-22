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TopLine By Futuri Presents Nielsen Audio Holiday PPMs & Fall '19 Books Today
January 22, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO HOLIDAY '19 MONTHLY PPMs are out TODAY for NEW YORK; LOS ANGELES; CHICAGO; SAN FRANCISCO; DALLAS; HOUSTON; ATLANTA; PHILADELPHIA; NASSAU-SUFFOLK; RIVERSIDE-SAN BERNARDINO; SAN JOSE; and MIDDLESEX-SOMERSET-UNION. Plus, FALL '19 Books for LANSING, MI; APPLETON-OSHKOSH, WI; CORPUS CHRISTI, TX; FAYETTEVILLE, AR; FAYETTEVILLE, NC; FLINT, MI; GREEN BAY, WI; READING, PA; RENO, NV; SAGINAW, MI; TEXARKANA-TX-AR; TYLER-LONGVIEW, TX; and YOUNGSTOWN, OH. Find the ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming THURSDAY, JANUARY 23rd: HOLIDAY '19 MONTHLY PPMs for WASHINGTON, DC; BOSTON; DETROIT; MIAMI; SEATTLE; PHOENIX; SAN DIEGO; MINNEAPOLIS; TAMPA; ST. LOUIS; DENVER; and BALTIMORE. Plus, FALL '19 Books for ALBANY, GA; ANN ARBOR, MI; BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX; BLOOMINGTON, IN; BRUNSWICK, GA; DOTHAN, AL; KILLEEN-TEMPLE, TX; LAKE CHARLES, LA; MONTGOMERY, AL; NEW BEDFORD-FALL RIVER, MA; PEORIA, IL; QUAD CITIES, IA; SALISBURY-OCEAN CITY, MD; SAVANNAH, GA; and SPRINGFIELD, MO.
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