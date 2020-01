Today's Numbers

NIELSEN AUDIO HOLIDAY '19 MONTHLY PPMs are out TODAY for WASHINGTON, DC; BOSTON; DETROIT; MIAMI; SEATTLE; PHOENIX; SAN DIEGO; MINNEAPOLIS; TAMPA; ST. LOUIS; DENVER; and BALTIMORE. Plus, FALL '19 Books for ALBANY, GA; ANN ARBOR, MI; BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX; BLOOMINGTON, IN; BRUNSWICK, GA; DOTHAN, AL; KILLEEN-TEMPLE, TX; LAKE CHARLES, LA; MONTGOMERY, AL; NEW BEDFORD-FALL RIVER, MA; PEORIA, IL; QUAD CITIES, IA; SALISBURY-OCEAN CITY, MD; SAVANNAH, GA; and SPRINGFIELD, MO. Find the ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).

Coming FRIDAY, JANUARY 24th: HOLIDAY '19 MONTHLY PPMs for PORTLAND, OR; CHARLOTTE; PITTSBURGH; SACRAMENTO; CINCINNATI; CLEVELAND; SALT LAKE CITY; SAN ANTONIO; LAS VEGAS; KANSAS CITY; COLUMBUS, OH; and ORLANDO. Plus, FALL '19 Books for ANCHORAGE, AK; BINGHAMTON, NY; BOWLING GREEN, KY; CHARLESTON, WV, ERIE, PA; EUGENE-SPRINGFIELD, OR; EVANSVILLE, IN; HUNTINGTON-ASHLAND, WV; MACON, GA; MORGANTOWN-CLARKS-FAIRMONT, WV, ROCKFORD, IL; TALLAHASSEE, FL; Valdosta, GA; and WAUSAU-STEVENS POINT, WI.

