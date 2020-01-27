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TopLine By Futuri Presents Nielsen Audio Holiday PPMs & December '19 Ratings Today
January 27, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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The last batch of NIELSEN AUDIO HOLIDAY '19 MONTHLY PPMs are out TODAY for HOLIDAY '18 MONTHLY PPMs for AUSTIN; MILWAUKEE; INDIANAPOLIS; PROVIDENCE; RALEIGH-DURHAM; NORFOLK; NASHVILLE; GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT; JACKSONVILLE; WEST PALM BEACH; MEMPHIS; and HARTFORD. In addition, DECEMBER '19 Ratings Books continue for ANCHORAGE, AK; BINGHAMTON, NY; BOWLING GREEN, KY; CHARLESTON, WV, EUGENE-SPRINGFIELD, OR; EVANSVILLE, IN; ERIE, PA; HUNTINGTON-ASHLAND, WV; MACON, GA; MORGANTOWN-CLARKS-FAIRMONT, WV, ROCKFORD, IL; TALLAHASSEE, FL; and WAUSAU-STEVENS POINT, WI. Find the ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming TUESDAY, JANUARY 28th: DECEMBER '19 Ratings releases continue for AMARILLO, TX; BRYAN COLLEGE STATION, TX; CAPE COD, MA; COLUMBUS, GA; FREDERICK, MD; LUBBOCK, TX, ODESSA-MIDLAND, TX; REDDING, CA; SHEBOYGAN, WI; TERRE HAUTE, IN; TRAVERSE CITY, MI; TRI-CITIES, WA; and WACO, TX.
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