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TopLine By Futuri Presents Nielsen Audio Fall '19 Books Today
January 28, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO FALL '19 Books are out TODAY for BEND, OR; CEDAR RAPIDS, IA; CHICO, CA; DULUTH-SUPERIOR, MN; FARGO-MOREHEAD, ND; FLORENCE, SC; GRAND FORKS, ND-MN; LAREDO, TX; ST. CLOUD, MN; WATERLOO-CEDAR FALLS, IA; WINCHESTER, VA; and YAKIMA, WA. Find the 12+ ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming WEDNESDAY, JANUARY 29th: ABILENE, TX; BILLINGS, MT; COLUMBIA, MO; EAU CLAIRE, WI; GRAND ISLAND-KEARNEY, ND; GRAND JUNCTION, CO; JOPLIN, MO; LA CROSSE, WI; MONROE, LA; PANAMA CITY, FL; PARKERSBURG-MARIETTA, WV-OH; ROCHESTER, MN; and WHEELING, WV.
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