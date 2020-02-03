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Eastlan Ratings Releases Fall '19 Books For 22 Markets
February 3, 2020 at 9:45 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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EASTLAN has released FALL '19 Books for BEND (CENTRAL OREGON), OR; BOZEMAN, MT; CASPER, WY; CHARLESTON, WV; DECATUR, IL; DYERSBURG, TN/MO; ELKHART, IN; FREDERICKSBURG, VA; FORT WAYNE, IN; HILO. HI; KALISPELL, MT; KONA, HI; LAFAYETTE, IN; LASALLE/PERU, IL; LUFKIN/NACOGDOCHES, TX; MISSOULA/HAMILTON, MT; SANTA ROSA, CA; SHERIDAN, WY; SOUTH BEND, IN; TWIN FALLS/BURLEY, ID; VICTORIA, TX; and WINCHESTER, VA.Find the 12+ results posted in our EASTLAN RATINGS section.
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