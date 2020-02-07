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Happy Birthday
February 7, 2020 at 2:31 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (2/7) to CAROLINE SVP/Promotion MARNI HALPERN, REPUBLIC RECORDS VP/A&R KEN “DURO” IFILL, MIDWEST COMMUNICATIONS' Duke FM Format Captain RON ALLEN, iHEARTMEDIA/ARIZONA REGION Dir./Spoken Word Programming AARON TRIMMER, WIOD/MIAMI’s ED ARNOLD, SIRIUS-XM’s PAT FERRISE, WLUM/MILWAUKEE Social Media Mgr. IAN MCCAIN, TOWNSQUARE MEDIA/BLOOMINGTON, IL OM RON ROSS, WXTU/PHILADELPHIA’s ANDIE SUMMERS, WWRL/NEW YORK's JOHN CAMPANARIO, WLQT-WDSJ/DAYTON APD BRIAN MICHAELS, WYDM/MONROE, MI PD LANCE SOTTILE, SUMMITMEDIA/TULSA Chief Engineer MORGAN GRAMMER, RED BOW/WHEELHOUSE RECORDS’ MATT HOLMBERG, FOCUS 360 CEO PHIL BROWN and to iHUB RADIO’s DAN MCGRATH.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (2/8), ENTERCOM/HOT AC Format Captain and WODS-WWBX/BOSTON PD and ENTERCOM/HARTFORD OM STEVE SALHANY, WLKK/BUFFALO PD NIK RIVERS, SAGA/CLARKSVILLE-HOPKINSVILLE, TN OM/PD SCOTT CHASE, WKSE/BUFFALO OM/PD SUE O’NEIL, BROADCAST ARCHITECTURE’s KIM SPENCER, WDAF/KANSAS CITY's LAURIE ARBORE, METRO/SAN DIEGO’s ROBIN BANKS, former KZZP/PHOENIX’s KADEN, RADIO ARCHITECTS’ GARY BRUCE, SIRIUS-XM’s JOEL HAAS, industry vet JEFF HACKETT, former WSNE-WWBB/PROVIDENCE, RI PD STEVE PECK, CAHN MEDIA’s ANDY CAHN, KCRX/ASTORIA's BOB CASTLE, WZBA/BALTIMORE’s SCOTT FITZGERALD, AURN’s LENORE WILLIAMS, JAM CREATIVE's TOM PARMA, WINK/FT. MYERS’ LOGAN, WIOQ/PHILADELPHIA’s RACHEL VIGGIANO and WBWL/BOSTON APD AMANDA JO PARKER.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (2/9), ALL ACCESS Dir./Business Development' MARK CAPUANO, WKSM/FT. WALTON BEACH's MISTI DOUGLAS, former KBRQ/SAN FRANCISCO’s CHUY GOMEZ, CONCORD’s HOWARD FRANK, RADIO ONE/WASHINGTON D.C.’s LUIS HERNANDEZ, KKOB/ALBUQUERQUE’s REBECCA HASTINGS, former CUMULUS VP/Urban and WNBM/NEW YORK PD KEN JOHNSON, NRG/OMAHA Market Mgr. MARK SCHECTERLE, WFSH/ATLANTA’s PARKS STAMPER, KVMA/PHOENIX PD RON “GERONIMO” PRICE, HOMELESS RECORDS' DEREK BENNETT, SIRIUS-XM’s VIC CLEMONS, EDGEMARKETING Pres. JOHN JENKINS, PREMIERE NETWORKS’ ED POWERS, KUBT/HONOLULU’s HAWAIIAN RYAN, WKXJ/CHATTANOOGA PD SASSY, WASH/WASHINGTON D.C.’s SABRINA CONTE, KKBQ/HOUSTON’s CAITLIN “CJ” JOHNSON, WCKT/FT. MYERS PD MIKE TYLER, WFLC/MIAMI's KIMMY B., NIELSEN RADIO VP/Music STEPHANIE FRIEDMAN, WESTWOOD ONE’s JAY COFFEY and SAGA/CHAMPAIGN-URBANA Market VP/GM KAREN COCHRANE.
Happy Birthday wishes on MONDAY (2/10) to PROMOSUITE’s CRAIG ZIMMERMAN, COLUMBIA SVP/Urban AZIM RASHID, CBS NEWS RADIO’s AMY BOLTON, industry vet JEFFREY NAUMANN, ANIMAL RADIO NETWORKS’ HAL ABRAMS, PREMIERE NETWORKS syndicated host GLENN BECK, CUMULUS/COLUMBUS-STARKVILLE-WEST POINT, MS VP/Market Mgr. GREG BENEFIELD, former CBS RADIO VP/Strategic Programming TOM BIGBY, WWBX/BOSTON’s DEIRDRE DAGATA, MUSIC CHOICE’s DOUG FOREMAN, APPLE's SCOTT HEUERMAN, MAIN LINE/LOUISVILLE OM GEORGE LINDSEY, VALORY MUSIC VP/Promotion CHRIS PALMER, WARNER MUSIC NASHVILLE's RAY VAUGHN, former DOWNTOWN RECORDS' KEN PITTMAN, MCVAY/COOK & ASSOC's DAVE LANGE, CCB MEDIA/CAPE COD Marketing & Promotions Dir. SAMANTHA OLIVIERA and KMJ-A/FRESNO PD BLAKE TAYLOR.
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