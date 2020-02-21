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TopLine By Futuri Presents Nielsen Audio January '20 PPMs Released Today
February 21, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO PPM JANUARY '20 Monthly results arrive TODAY for AUSTIN; MILWAUKEE; INDIANAPOLIS; PROVIDENCE; RALEIGH-DURHAM; NORFOLK; NASHVILLE; GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT; JACKSONVILLE; WEST PALM BEACH; MEMPHIS; and HARTFORD. Find the ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming WEDNESDAY, FEBRUARY 26th: JANUARY '20 Ratings for NEW ORLEANS; PUERTO RICO; OKLAHOMA CITY; LOUISVILLE; and BATON ROUGE.
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