ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (5/6) to RCA Co-Pres. JOE RICCITELLI, HUBBARD/SEATTLE OM and KNUC/SEATTLE Brand/Dir. Content SCOTT MAHALICK, WQHT/NEW YORK's NESSA, WFTL-A/WEST PALM BEACH's RICH STEVENS, WBTF/LEXINGTON PD JAY ALEXANDER, COMEDY WORLD’s DAVID BRANDOLINO, KNRS/SALT LAKE CITY Director Of AM & Network Programming GREG FOSTER, BBR MUSIC GROUP’s RENEE LEYMON, consultant BOB MITCHELL, WLAB/FT. WAYNE’s JOHN O, KYMV/SALT LAKE CITY's ASHLEE REID, MATT WILLIAMS VOICE OVER Pres. MATT WILLIAMS, HAVENS MEDIA's GARY HAVENS, former FORMAN BROS. RECORDINGS Pres. MICHAEL ABRAMSON, former KVGQ/LAS VEGAS' SCOTT LANDER, KMVA-KEXX/PHOENIX's MIKE GALLAGHER, WXSS/MILWAUKEE’s BRANDON ROWE, WCDA/LEXINGTON, KY APD JIMMY PHILLIPS, WFLY-WINU/ALBANY PD ALLY REID and to MACDONALD GARBER/TRAVERSE CITY-PETOSKEY, MI OM DIANE SHANNON HANSELL.

Celebrating Birthdays on THURSDAY (5/7), KXT/DALLAS PD AMY MILLER, DAVE RAMSEY's KELLY DANIEL, former WPRO-A/PROVIDENCE PD TONY MASCARO, former KLUC/LAS VEGAS' LAUREN BERNARD, DEES ENTERTAINMENT SVP/Programming JOE KIELEY, THE NEW BROADCAST PARTNERS' MIKE BETTELLI, WRKQ/MADISONVILLE, TN Pres. MIKE BEVERLY, WLVP-A/PORTLAND, ME PD SEAN BAKER, COLUMBIA artist JOANNA SMITH, LIVE NATION’s JOE FLEISCHER, SUPERFISCH/FISCHER BROADCAST SERVICES Pres. SCOTT FISCHER, KXKT-KTWI/OMAHA PD ERIK JOHNSON, CORSTARR and GOTRADIO’s VAL STARR, former WFAN/NEW YORK’s JOCELYN TAUB, voiceover talent PATRICK LAGREID, WXNX/FT. MYERS-NAPLES PD ANTHONY “ROACH” PROFFITT, KSTP/MINNEAPOLIS’ STACI MATTHEWS, WHTS/GRAND RAPIDS’ JACKIE GREEN, former KQMT/DENVER PD and KALC/DENVER MD SAM HILL and KHTH/SANTA ROSA APD ELOY CAMACHO.

