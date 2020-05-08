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Sun Broadcast Group Adds Affiliates
May 8, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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SUN BROADCAST GROUP added 25 new affiliates to its roster in APRIL. The additions include:
THE ROOSTER:
- S.I.P. BROADCASTING Top 40 WKLW (K-94.7)/PAINTSVILLE, KY
EXPRESSVO:
- S.I.P. BROADCASTING Top 40 WKLW (K-94.7)/PAINTSVILLE, KY
IMAGING CHOP SHOP
- PAMAL Country WFFG-F (FROGGY 100.3)/WARRENSBURG-GLENS FALLS, NY
- FLINN BROADCASTING Top 40 WWFA 102.7 KISS FM)/ST. FLORIAN-FLORENCE, AL
- HOOSIER AM/FM Rock WMYK (ROCK 98.5)/PERU-KOKOMO, IN
SPLAT! RADIO IMAGING
- STARNES MEDIA GROUP News-Talk KWAM-A-W300DE/MEMPHIS
- WEST VIRGINIA RADIO CORP. Country WICL (95.9 THE BIG DAWG)/HAGERSTOWN, MD
THE CORE
- RIVERFRONT BROADCASTING Rock KDDX (X ROCK AT 101.1)/SPEARFISH-RAPID CITY, SD
PAUL SHAFFER'S DAY IN ROCK
- AVC COMMUNICATIONS Classic Rock WBIK/PLEASANT CITY, OH
THROWBACK NATION WEEKDAY
- KROL COMMUNICATIONS Classic Hits WHMI/HOWELL, MI
RETRO POP REUNION
- KROL COMMUNICATIONS Classic Hits WHMI/HOWELL, MI
ASHLEY & BRAD
- GRACE BROADCASTING SERVICES Rock WWGM (THE FOX)/SELMER, TN
- FLINN BROADCASTING Top 40 WYDL (HOT 100)/MIDDLETON, TN-CORINTH, MS
- CHERRY CREEK RADIO AC KREC (STAR 98)/ST. GEORGE, UT
WEEKEND THROWDOWN WITH JAGGER
- TOWNSQUARE MEDIA Top 40 KKLS-F (HOT 104.7)/SIOUX FALLS, SD
VOX EXPRESS
- LEE FAMILY BROADCASTING Regional Mexican KXTA-F (99.1 LA PERRONA)/GOODING-TWIN FALLS, ID
IN THE MIX WITH DJ GROOVES
- TOWNSQUARE MEDIA Urban WNWZ-A-W285FO (MAGIC 104.9)/GRAND RAPIDS, MI
- EQUITY COMMMUNICATIONS Top 40/Rhythmic WZBZ (99.3 THE BUZZ)/ATLANTIC CITY
DIGITAL SOUND & VIDEO
- LOTUS Classic Rock KJOT (J105), Active Rock KQXR (100.3 THE X), Classic Hits KTHI (107.1 K-HITS), and Triple A KRVB (94.9 THE RIVER)/BOISE, ID
RED CUP COUNTRY
- WEST VIRGINIA RADIO CORP. Country WXDC/BERKELEY SPRINGS, WV
AUDIOMONKY
- LEE FAMILY BROADCASTING Regional Mexican KXTA-F (99.1 LA PERRONA) and KXTA-F-HD3-K248BZ (LATINX 97.5)/GOODING-TWIN FALLS, ID
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