-
CMA Reveals Lineup For 'Summer Stay-Cay' Livestream
June 24, 2020 at 12:34 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
The COUNTRY MUSIC ASSOCIATION (CMA) revealed TODAY (6/24) the lineup for its virtual “CMA Summer Stay-Cay" event, set for WEDNESDAY, JULY 1st (NET NEWS 6/15).
The show will be hosted by JIMMIE ALLEN and LINDSAY ELL, and can be viewed via CMA’s YOUTUBE channel and FACEBOOK page beginning at 5p (CT). Fans can join early for a pre-show hosted by ENTERCOM WUSY/CHATTANOOGA's STYCKMAN and JUSTIN COLE kicking off at 4:30p (CT), and featuring special performances and Q&As with artists.
The event will include unique performances, Q&A games and more with artists including: LAUREN ALAINA, JASON ALDEAN, JIMMIE ALLEN, INGRID ANDRESS, KASSI ASHTON, GABBY BARRETT, BOBBY BONES, BRELAND, LEE BRICE, BROTHERS OSBORNE, BLANCO BROWN, KRISTIAN BUSH, ERIC CHURCH, LUKE COMBS, JORDAN DAVIS, DEVIN DAWSON, TRAVIS DENNING, RUSSELL DICKERSON, BRETT ELDREDGE, LINDSAY ELL, MORGAN EVANS, EVERETTE, TYLER FARR, BRANTLEY GILBERT, GONE WEST’S COLBIE CAILLAT and NELLY JOY, CAYLEE HAMMACK, HARDY, JILLIAN JACQUELINE, CHRIS JANSON, ANGIE K, KING CALAWAY, LADY A, LANCO, CHRIS LANE, TRACY LAWRENCE, BRANDON LAY, LOCASH, DUSTIN LYNCH, MADDIE & TAE, ASHLEY MCBRYDE, SCOTTY MCCREERY, MIDLAND, JUSTIN MOORE, CRAIG MORGAN, KYLIE MORGAN, JON PARDI, CARLY PEARCE, CASSADEE POPE, RASCAL FLATTS, MICHAEL RAY, JAMESON RODGERS, DARIUS RUCKER, THE REKLAWS, THE SHIRES, GRANGER SMITH, COLE SWINDELL, MITCHELL TENPENNY, TENILLE TOWNES, HAILEY WHITTERS, LAINEY WILSON, RITA WILSON, CHARLIE WORSHAM and BRETT YOUNG.
-