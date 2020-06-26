-
Triton Digital Releases May 11-June 7 U.S. Podcast Rankings
June 26, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
TRITON DIGITAL has released its charts of podcast listening in the U.S by average weekly downloads and average weekly users for the month of MAY 11th through JUNE 7th. The reports measure several of the larger podcast producers but not all, including only "participating entities that opt-in for measurement," with some prominent shows like THE JOE ROGAN EXPERIENCE and producers like PRX, ESPN, and others missing. This month, WARNERMEDIA has joined the TRITON measurement list.
The Top 20 Podcasts by Average Weekly Downloads:
- NPR NEWS NOW, NPR (last month: #1)
- UP FIRST, NPR (2)
- THE BEN SHAPIRO SHOW, WESTWOOD ONE (4)
- MY FAVORITE MURDER WITH KAREN KILGARIFF AND GEORGIA HARDSTARK, STITCHER (3)
- FRESH AIR, NPR (5)
- NPR POLITICS, NPR (7)
- PLANET MONEY, NPR (6)
- DATELINE NBC, NBC NEWS (8)
- POD SAVE AMERICA, CROOKED MEDIA/CADENCE13 (9)
- HOW I BUILT THIS, NPR (11)
- HIDDEN BRAIN, NPR (13)
- THE DAN BONGINO SHOW, WESTWOOD ONE (16)
- INDICATOR FROM PLANET MONEY, NPR (10)
- FOX NEWS RADIO NEWSCAST, FOX NEWS PODCASTS (12)
- TED RADIO HOUR, NPR (14)
- OFFICE LADIES, STITCHER (15)
- WAIT WAIT... DON'T TELL ME!, WBEZ/CHICAGO/NPR (18)
- UNLOCKING US WITH BRENÉ BROWN, RADIO.COM/CADENCE13 (19)
- VIEWS WITH DAVID DOBRIK AND JASON NASH, CADENCE13 (21)
- FREAKONOMICS RADIO, STITCHER (17)
The first report's Top 20 Podcasts by Average Weekly Users:
- NPR NEWS NOW, NPR (last month: #1)
- UP FIRST, NPR (2)
- MY FAVORITE MURDER WITH KAREN KILGARIFF AND GEORGIA HARDSTARK, STITCHER (3)
- THE BEN SHAPIRO SHOW, WESTWOOD ONE (4)
- FRESH AIR, NPR (5)
- PLANET MONEY, NPR (6)
- POD SAVE AMERICA, CROOKED MEDIA/CADENCE13 (7)
- HIDDEN BRAIN, NPR (11)
- DATELINE NBC, NBC NEWS (12)
- WAIT WAIT... DON'T TELL ME!, NPR (9)
- NPR POLITICS, NPR (10)
- OFFICE LADIES, STITCHER (8)
- HOW I BUILT THIS, NPR (16)
- UNLOCKING US WITH BRENÉ BROWN, RADIO.COM/CADENCE13 (13)
- FREAKONOMICS RADIO, STITCHER (14)
- TED RADIO HOUR, NPR (15)
- CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND, STITCHER (18)
- FOX NEWS RADIO NEWSCAST, FOX NEWS PODCASTS (17)
- SHORT WAVE, NPR (21)
- INDICATOR FROM PLANET MONEY, NPR (19)
Top 10 Networks by Average Weekly Downloads:
- NPR (last month: #1)
- RADIO.COM/CADENCE13 (2)
- STITCHER (3)
- WONDERY (4)
- WESTWOOD ONE (5)
- AUDIOBOOM (6)
- NBC NEWS (7)
- WARNERMEDIA (--)
- FOX NEWS PODCASTS (8)
- CBC/RADIO-CANADA (11)
And Top 10 Networks by Average Weekly Users:
- NPR (last month: #1)
- STITCHER (2)
- RADIO.COM/CADENCE13 (3)
- WONDERY (4)
- WESTWOOD ONE (5)
- AUDIOBOOM (6)
- NBC NEWS (7)
- WARNERMEDIA (--)
- FOX NEWS PODCASTS (8)
- CBC/RADIO-CANADA (10)
See the entire charts by clicking here.
-