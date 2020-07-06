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Happy Birthday
July 6, 2020 at 3:07 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (7/6) to ALBRIGHT & O’MALLEY consultant JAYE ALBRIGHT, MID-WEST FAMILY/MADISON VP/Programming RANDY HAWKE, HYBRID RECORDINGS’ CHUCK BLIZIOTIS, MERCURY's SUMMER HARLOW, KELN/LINCOLN's LARISA COMBS, ENTERCOM/RICHMOND SVP/Programming ZAC DAVIS, former KDAT/CEDAR RAPIDS, IA's TIM GRAVES, GRAHAM ARTIST MANAGEMENT's RICK JORDAN, WPAW/GREENSBORO’s DALE O’BRIAN, WSEN-WFBL/SYRACUSE Prod. Dir. BRYAN RICHARDS, WAJI/FT. WAYNE PD BARB RICHARDS, KKFM/COLORADO SPRINGS News Dir. KELLY THOMAS, INSTIGATOR ENTERTAINMENT's BROOKS QUIGLEY, ALLEN WILSON PRODUCTIONS' ALLEN WILSON, SUMMITMEDIA/OMAHA Promotions Mgr. AIMEE MILLER, former BEASLEY/LAS VEGAS VP/Market Mgr. DENNIS GWIAZDON, WNEW/NEW YORK’s MATT SNEED, WQDR/RALEIGH PD MIKE BIDDLE and to KHGE/FRESNO’s KATIE PRICE.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (7/7), ACCURADIO COO/Chairman JOHN GEHRON, WWPW/ATLANTA PD DAN HUNT, KCBS-A/SAN FRANCISCO Asst. News Dir. ERIC BROOKS, MOSLEY MUSIC GROUP EVP GARY MARELLA, former WXLF-WZLF/LEBANON, NH's KEVIN CREGG, XM’s JOE BONADONNA, Radio legend JOEY REYNOLDS, CUMULUS/BEAUMONT Chief Eng. GREG DAVIS, COUNTRY FOREVER PRODUCTIONS’ NEIL HAISLOP, MAVERICK MEDIA/EAU CLAIRE News Dir. DAN LEA, retired iHEARTMEDIA/GREENSBORO SVPP RICH MCMILLAN, DIGITAL AUDIO TRACKS Pres. DAVE SOLOMON, AP’s SUSAN SPAULDING, WBBL/GRAND RAPIDS' ERIC ZANE, former KGFM/BAKERSFIELD’s DEAN NOVAK, WIKS/GREENVILLE, NC PD JAY BLAZE and WBZZ/PITTSBURGH APD/MD ELISTA.
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