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Happy Birthday
July 14, 2020 at 2:43 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (7/14) to P1 RESEARCH's KEN BENSON, industry veteran FELICIA SWERLING-SUSLOW, former ATLANTIC RECORDS’ MARY CONROY, KVOK-KRXX/KODIAK, AK OM CHUCK “DJ MANIC” WRIGHT, consultant KEVIN KNEE, BILL YOUNG PRODUCTIONS’ RUSS SHAINLINE, WZID/MANCHESTER, NH’s SARAH SULLIVAN, ENTERCOM/SAN FRANCISCO Dir./Marketing & Promotion CARLOS PEDRAZA, REMOTE NEWS SERVICE's LESLEY LOTTO, H&H COMMUNICATIONS Pres. AL HERSKOVITZ and to KEGA-KUDD/SALT LAKE CITY’s JON WATKINS.
Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (7/15), FUTURI MEDIA Pres./CEO DANIEL ANSTANDIG, WIOQ/PHILADELPHIA MD ELIOT KING, WKQK/MEMPHIS’ TOMMY DAVIS, CUMULUS/COLORADO SPRINGS OM BOBBY IRWIN, WQAL/CLEVELAND's DAVE EUBANKS, WORLD DOMINATION MARKETING/THE NATIONAL SOCIETY OF WOMB’s JACQUI “LUCKY” SHABEL, MONUMENT RECORDS' STEVE PLESHE, NRC BROADCASTING’s RICHELE OROFINO-HALE, NEWRADIO GROUP VP/Programming JEFF WINFIELD, KLTH/PORTLAND's RICK TAYLOR, KMVK/DALLAS’ AMY LOWE, retired NORTHERN LIGHTS Pres./CEO STEVE WOODBURY, NINEBALL RADIO NETWORKS' CINDY BARTON, POWERGOLD Sales Mgr. BRENDA BURT, WALK/NASSAU-SUFFOLK’s JAMIE MORRIS, REVIVOR ENTERTAINMENT’s HAYLEY COWOSKI and WKQX/CHICAGO’s LAUREN O’NEIL.
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