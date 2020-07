Daniel Radcliffe Is 31 (Photo lev radin / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (7/23) to CUMULUS SVP/Programming Operations JOHN DIMICK, KHTS-KMYI/SAN DIEGO PD JOE HAZE, ENTERCOM’s DAVID HEIM, CUMULUS/LITTLE ROCK Dir./Programming JOE BOOKER, ENTERCOM/News Format Captain and KNX/LOS ANGELES PD KEN CHARLES, retired WGAC/AUGUSTA PD HARLEY DREW, KLCA/RENO's MATT SMITH, former WINK/FT. MYERS’ STEVE ALLEN, TOWNSQUARE/NORTHERN COLORADO OM BRAD HANSEN, TAKE ON THE DAY’s MIKE CAPPIELLO, WFGR-WTRV/GRAND RAPIDS PD JERRY NOBLE, WZZK/BIRMINGHAM’s DANA LUNDON-MASSUCI, WIVG/MEMPHIS PD JOE MACK, WRDA/ATLANTA PD ALY YOUNG, CUMULUS/DALLAS Marketing Dir. REBECCA KAPLAN, former KVOO/TULSA’s MARTY YOUNG, iHEARTMEDIA/CHICAGO Dir./Marketing & Promotion ECHO ROBINSON and to WZYP/HUNTSVILLE PD STEVE SMITH.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (7/24), KALC/DENVER’s B.J. HARRIS, WFZH/MILWAUKEE PD DANNY CLAYTON, retired broadcaster SKY DANIELS, MAINLINE/RICHMOND Station Mgr. DAVE DILLON, KRRF/SANTA BARBARA PD DUNCAN PAYTON, DOWNTOWN RECORDS' MARK CZARRA, WSRS/WORCESTER MD JACKIE BRUSH, ALL STAR RADIO NETWORK’S RIK ANTHONY, WJBQ-WHOM/PORTLAND, ME OM TIM MOORE, INTERSCOPE/GEFFEN/A&M’s MICHAEL NOVIA, EMI RECORDS/NASHVILLE's JOHN TRAPANE, RLG/NASHVILLE’s MATT GALVIN, KSUR-A/LOS ANGELES’ LARRY VAN NUYS, former WCTZ/HARTFORD PD PETER DELLORO, WARM-WSOX/YORK, PA PD BOBBY D, BIG MACHINE RECORDS’ JC COFFEY, iHEARTMEDIA/ARIZONA REGION SVPP PAUL KELLEY, iHEARTMEDIA Area SVPP STEVE POWERS and SUN & FUN MEDIA CEO & Co-Founder ROB KOBLASZ.

