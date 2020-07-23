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Eastlan Releases Spring '20 Ratings
July 23, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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EASTLAN has released SPRING 2020 ratings for the following 32 markets: BECKLEY/PRINCETON/LEWISBURG, WV; BEND (CENTRAL OREGON), OR; BLUEFIELD, VA; BOWLING GREEN, KY; CASPER, WY; CEDAR CITY, UT; CHARLESTON, WV; DECATUR, IL; ELKHART, IN; FREDERICKSBURG, VA; FORT WAYNE, IN; IDAHO FALLS, ID; LAFAYETTE, IN; LONGVIEW/KESLO, WA; LUFKIN/NACOGDOCHES, TX; MARION, IA, MERIDIAN, MS; MISSOULA/HAMILTON, MT; MURRAY/MAYEFIELD/BENTON, KY; OWENSBORO, KY; PADUCAH/METROPOLIS, KY/IL; POCATELLO, ID; REXBURG/RIGBY ID; SAN LUIS OBISPO, CA; SANTA ROSA, CA, SOUTH BEND, IN; SPRINGFIELD, IL; ST. GEORGE, UT; VINCENNES, IN/IL; WENATCHEE, WA; WINCHESTER, VA and YUMA, AZ.
Find the 12+ ratings on ALL ACCESS on our EASTLAN Ratings section.
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