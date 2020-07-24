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Triton Digital Releases June 8-July 5 U.S. Podcast Rankings
July 24, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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TRITON DIGITAL has released its charts of podcast listening in the U.S by average weekly downloads and average weekly users for the month of JUNE 8th through JULY 5th. The reports measure several of the larger podcast producers but not all, including only "participating entities that opt-in for measurement," with some prominent shows like THE JOE ROGAN EXPERIENCE and producers like PRX, ESPN, and others missing. This month, STITCHER's "WTF WITH MARC MARON" made it into the top 100 for the first time at #32 on the download chart, while STITCHER's "LITERALLY! WITH ROB LOWE," WONDERY's "MURDER IN HOLLYWOODLAND," and WARNERMEDIA's "SILENCE IS NOT AN OPTION" debuted on the top 100-by-users chart. NPR remained atop the network chart based on downloads, followed by STITCHER, ENTERCOM (RADIO.COM/CADENCE13/PINEAPPLE STREET STUDIOS), WONDERY, and WESTWOOD ONE.
The Top 20 Podcasts by Average Weekly Downloads:
- NPR NEWS NOW, NPR (last month: #1)
- UP FIRST, NPR (2)
- THE BEN SHAPIRO SHOW, WESTWOOD ONE (3)
- MY FAVORITE MURDER WITH KAREN KILGARIFF AND GEORGIA HARDSTARK, STITCHER (4)
- NPR POLITICS, NPR (6)
- FRESH AIR, NPR (5)
- POD SAVE AMERICA, CROOKED MEDIA/CADENCE13 (9)
- DATELINE NBC, NBC NEWS (8)
- PLANET MONEY, NPR (7)
- HOW I BUILT THIS, NPR (10)
- HIDDEN BRAIN, NPR (11)
- THE DAN BONGINO SHOW, WESTWOOD ONE (12)
- INDICATOR FROM PLANET MONEY, NPR (13)
- TED RADIO HOUR, NPR (15)
- OFFICE LADIES, STITCHER (16)
- FOX NEWS RADIO NEWSCAST, FOX NEWS PODCASTS (14)
- BILL BURR'S MONDAY MORNING PODCAST, ALL THINGS COMEDY/WONDERY (23)
- WAIT WAIT... DON'T TELL ME!, WBEZ/CHICAGO/NPR (17)
- UNLOCKING US WITH BRENÉ BROWN, RADIO.COM/CADENCE13/PINEAPPLE STREET STUDIOS (18)
- THE RACHEL MADDOW SHOW(20)
The first report's Top 20 Podcasts by Average Weekly Users:
- NPR NEWS NOW, NPR (last month: #1)
- UP FIRST, NPR (2)
- MY FAVORITE MURDER WITH KAREN KILGARIFF AND GEORGIA HARDSTARK, STITCHER (3)
- THE BEN SHAPIRO SHOW, WESTWOOD ONE (4)
- FRESH AIR, NPR (5)
- POD SAVE AMERICA, CROOKED MEDIA/CADENCE13 (7)
- PLANET MONEY, NPR (6)
- NPR POLITICS, NPR (11)
- DATELINE NBC, NBC NEWS (9)
- OFFICE LADIES, STITCHER (12)
- HIDDEN BRAIN, NPR (8)
- WAIT WAIT... DON'T TELL ME!, NPR (10)
- HOW I BUILT THIS, NPR (13)
- UNLOCKING US WITH BRENÉ BROWN, RADIO.COM/CADENCE13/PINEAPPLE STREET STUDIOS (14)
- FREAKONOMICS RADIO, STITCHER (15)
- TED RADIO HOUR, NPR (16)
- INDICATOR FROM PLANET MONEY, NPR (20)
- CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND, STITCHER (17)
- REVISIONIST HISTORY, RADIO.COM/CADENCE13/PINEAPPLE STREET STUDIOS (21)
- CODE SWITCH, NPR (32)
Top 10 Networks by Average Weekly Downloads:
- NPR (last month: #1)
- STITCHER (3)
- ENTERCOM/RADIO.COM/CADENCE13/PINEAPPLE STREET STUDIOS (2)
- WONDERY (4)
- WESTWOOD ONE (5)
- AUDIOBOOM (6)
- NBC NEWS (7)
- WARNERMEDIA (8)
- FOX NEWS PODCASTS (9)
- CBC/RADIO-CANADA (10)
And Top 10 Networks by Average Weekly Users:
- NPR (last month: #1)
- STITCHER (2)
- RADIO.COM/CADENCE13 (3)
- WONDERY (4)
- WESTWOOD ONE (5)
- AUDIOBOOM (6)
- NBC NEWS (7)
- WARNERMEDIA (8)
- FOX NEWS PODCASTS (9)
- CBC/RADIO-CANADA (10)
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