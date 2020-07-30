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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio Spring '20 Books Released Today
July 30, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO SPRING '20 Books are out TODAY for APPLETON-OSHKOSH, WI; CORPUS CHRISTI, TX; FAYETTEVILLE, AR; FAYETTEVILLE, NC; FLINT, MI; GREEN BAY, WI; LANSING, MI; READING, PA; RENO, NV; SAGINAW, MI; SHREVEPORT, LA; TEXARKANA-TX-AR; TYLER-LONGVIEW, TX; and YOUNGSTOWN, OH. Find the 12+ ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming FRIDAY, JULY 31st: SPRING ’20 Books for ALBANY, GA; ANN ARBOR, MI; BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX; BLOOMINGTON, IN; BRUNSWICK, GA; DOTHAN, AL; KILLEEN-TEMPLE, TX; LAKE CHARLES, LA; MONTGOMERY, AL; NEW BEDFORD-FALL RIVER, MA; PEORIA, IL; QUAD CITIES, IA; SALISBURY-OCEAN CITY, MD; SAVANNAH, GA; and SPRINGFIELD, MO.
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