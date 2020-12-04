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Happy Birthday
December 4, 2020 at 3:10 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (12/4) to WJMR/MILWAUKEE’s EARL STOKES, KASH/ANCHORAGE's ROXI LENNOX, TOWNSQUARE/LANSING CONTENT Dir. And WJIM-WFMK/LANSING Brand Mgr. MCCONNELL ADAMS, KZZO/SACRAMENTO's DOUG LAZY, BIGHELIUM ENTERTAINMENT’s MARC RATNER, WFLF-A/ORLANDO PD TOM BENSON, METRO/SEATTLE’s ERIC HEINTZ, WJTC-WPMI/MOBILE GM SHARON MOLONEY, WVFJ/ATLANTA Prod. Dir. MICHAEL STUART, WDRQ/DETROIT’s BILL “BROADWAY” BERT and to KATC/COLORADO SPRINGS PD MIKE DYLAN.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (12/5), LOPSIDED WORLD OF L's JONATHAN L, PROMOSQUAD HITPREDICTOR's RICK BISCEGLIA, KSPN-A/LOS ANGELES Station Mgr. BOB KOONTZ, consultant DAVE BECKMAN, KCAQ/OXNARD-VENTURA APD DANIEL “MAMBO” HERREJON, WWKA/ORLANDO MD ASHLEY STEGBAUER, BICOASTAL MEDIA/THE DALLES, OR Reg. VP GARY GROSSMAN, WTOP-A/WASHINGTON D.C.’s DEAN LANE, WPXY/ROCHESTER’s SCOTT SPEZZANO, iHEARTMEDIA/ROCHESTER Dir./Marketing and Online Content MATT BASILE, PROMOSQUAD HITPREDICTOR's DOUG FORD, NNI EVP/GM SONJA NORWOOD, GLOBAL MEDIA RESEARCH & CONSULTING PARNTERS' TIM SCHIAVELLI, former WLVYI/ELMIRA, NY's BRYAN THOMPSON, former RADIOEXPRESS.COM’s MARK "THE SHARK" BROWER, KRMG/TULSA Dir./Branding & Programming LEVI MAY, former WXGL-WWRM/TAMPA Dir./Branding And Programming JOHN LARSON and WCNR/CHARLOTTESVILLE PD KENDALL STEWART.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (12/6), DEF JAM EVP/Rhythm & Lifestyle Promotion NOAH SHEER, WASH/WASHINGTON D.C.’s TOBY KNAPP, former RCA RECORDS SVP/Promotion/Adult Music WENDY GOODMAN, iHEARTMEDIA National Programming Group COO BRAD HARDIN, ENTERCOM/VIRGINIA SVP/Market Mgr. BENNETT ZIER, WDBY/DANBURY, CT PD TERRY SIMMONS, KALC/DENVER's JAMIE WHITE, KNML/ALBUQUERQUE's MICHAEL CARLYLE, voiceover guy JOHN GUIDRY, WRKZ/COLUMBUS APD/MD RONNI HUNTER, KOSO/MODESTO’s CHRISTINA MARTINEZ, iHEARTMEDIA/CENTRAL CALIFORNIA/NEVADA Region SVPP TONY MATTEO, KOMO/SEATTLE's BILL RICE, ROCKY COMFORT RECORDS' RICK ROCKHILL, SURFNOISE Pres. BILLY SURF, consultant BILL TANNER, veteran air personality RENEE TAYLOR and former KIOI/SAN FRANCISCO MD DARREN MCPEAKE.
Happy Birthday wishes on MONDAY (12/7) to WWPW/ATLANTA’s PK, former WTGB/WASHINGTON D.C. PD LORRIN PALAGI, COLEMAN INSIGHTS’ JAY NACHLIS, WCRZ/FLINT APD/MD GEORGE MCINTYRE, KMXY/GRAND JUNCTION PD PAT BUTCHER, WCKT/FT. MYERS' STACY COLLINS, AXIS MARKETING & PR Pres. SARAH MILLER and to SUN BROADCASTING/FT. MYERS Dir./Programming JOHN ROZZ.