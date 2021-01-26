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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio Holiday '20 & Fall '20 Books Released Today
January 25, 2021 at 5:01 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO HOLIDAY '20 MONTHLY PPMs are out TODAY for NEW YORK; LOS ANGELES; CHICAGO; SAN FRANCISCO; DALLAS; HOUSTON; ATLANTA; PHILADELPHIA; NASSAU-SUFFOLK; RIVERSIDE-SAN BERNARDINO; SAN JOSE; and MIDDLESEX-SOMERSET-UNION. Plus, FALL '20 Books for BEND, OR; CEDAR RAPIDS, IA; CHICO, CA; DULUTH-SUPERIOR, MN; FARGO-MOREHEAD, ND; FLORENCE, SC; GRAND FORKS, ND-MN; LAREDO, TX; ST. CLOUD, MN; WATERLOO-CEDAR FALLS, IA; WINCHESTER, VA; and YAKIMA, WA. Find the ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming WEDNESDAY, JANUARY 27th: HOLIDAY '20 MONTHLY PPMs for WASHINGTON, DC; BOSTON; DETROIT; MIAMI; SEATTLE; PHOENIX; SAN DIEGO; MINNEAPOLIS; TAMPA; ST. LOUIS; DENVER; and BALTIMORE. Plus, FALL '20 for ABILENE, TX; COLUMBIA, MO; EAU CLAIRE, WI; GRAND ISLAND-KEARNEY, ND; JOPLIN, MO; LA CROSSE, WI; MONROE, LA; PANAMA CITY, FL; PARKERSBURG-MARIETTA, WV-OH; ROCHESTER, MN; and WHEELING, WV.