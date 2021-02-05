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Barrett Sports Media's Top 20 Local Sports PDs For 2020 Led By WIP/Philadelphia's Spike Eskin, KDKA-F (93.7 The Fan)/Pittsburgh's Jim Graci
February 5, 2021 at 6:36 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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BARRETT SPORTS MEDIA's annual rankings of sports radio shows, stations, PDs, and podcasts continue with the announcement of the top 20 local sports Program Directors for both major market and mid-market stations for 2020. The major market list was topped by ENTERCOM Sports WIP/PHILADELPHIA PD and "RIGHTS TO RICKY SANCHEZ" podcast co-host SPIKE ESKIN, while ENTERCOM Sports KDKA-F (93.7 THE FAN)/PITTSBURGH's JIM GRACI took mid-market honors.
The Major Market Top 20:
- SPIKE ESKIN, ENTERCOM Sports WIP/PHILADELPHIA
- MARK CHERNOFF, ENTERCOM Sports WFAN-A-F/NEW YORK
- MITCH ROSEN, ENTERCOM Sports WSCR-A (670 THE SCORE)/CHICAGO
- JIMMY POWERS, ENTERCOM Sports WXYT-F (97.1 THE TICKET)/DETROIT
- RICK RADZIK, BEASLEY Sports WBZ-F (98.5 THE SPORTS HUB)/BOSTON
- GAVIN SPITTLE, ENTERCOM Sports KRLD-F (105.3 THE FAN)/DALLAS
- JEREMIAH CROWE, CUMULUS Sports KNBR-A-F/SAN FRANCISCO
- CHRIS KINARD, ENTERCOM Sports WJFK (106.7 THE FAN)/WASHINGTON
- CHAD ABBOTT, iHEARTMEDIA Sports KFXN-F (KFAN 100.3)/MINNEAPOLIS
- MATT NAHIGIAN, ENTERCOM Sports KGMZ-A-F (95.7 THE GAME)/SAN FRANCISCO
- JEFF CATLIN, CUMULUS Sports KTCK-A-F (THE TICKET)/DALLAS
- ARMEN WILLIAMS, ENTERCOM Sports KILT-A (SPORTS RADIO 610)/HOUSTON
- RYAN HURLEY, ESPN Sports WEPN-F (ESPN NEW YORK 98.7FM)/NEW YORK
- JOE ZARBANO, ENTERCOM Sports WEEI-F/BOSTON
- AMANDA BROWN, ESPN Sports KSPN-A (ESPN LA 710AM)/LOS ANGELES
- ROD LAKIN, BONNEVILLE Sports KMVP-F (ARIZONA SPORTS 98.7 FM)/PHOENIX
- JOHN MAMOLA, iHEARTMEDIA Sports WDAE-A-W237CW/TAMPA
- BRIAN LONG, iHEARTMEDIA Sports KLSD-A (XTRA 1360 FOX SPORTS)/SAN DIEGO
- RICH MOORE, iHEARTMEDIA Sports KJR-A/SEATTLE
- DAVE TEPPER, KSE Sports KKSE-A-F (ALTITUDE SPORTS 92.5)/DENVER
And The Mid-Market Top 20:
- JIM GRACI, ENTERCOM Sports KDKA-F (93.7 THE FAN)/PITTSBURGH
- ANDY ROTH, ENTERCOM Sports WKRK (92.3 THE FAN)/CLEVELAND
- BRAD CARSON, ENTERCOM Sports WMFS-A-F (ESPN 92.9)/MEMPHIS
- RYAN HANEY, CUMULUS Sports WJOX-F (JOX 94.5)/BIRMINGHAM
- CHAD BOEGER, UNION Sports WHB-A/KANSAS CITY
- MITCH ROSEN, ENTERCOM Sports WSSP-A (1250 THE FAN)/MILWAUKEE
- TERRY FOXX, ENTERCOM Sports WFNZ-A-W273DA (THE FAN)/CHARLOTTE
- ALLAN DAVIS, ENTERCOM Sports WGR-A/BUFFALO
- MATT FISHMAN, GOOD KARMA BRANDS Sports WKNR-A (850 ESPN CLEVELAND)/CLEVELAND
- CHRIS BAKER, CUMULUS Sports WWLS (THE SPORTS ANIMAL)/OKLAHOMA CITY
- JEFF RICKARD, EMMIS Sports WFNI-A-W228CX-W298BB (93.5/107.5 THE FAN)/INDIANAPOLIS
- CHUCK SAPIENZA, ENTERCOM Sports WJZ-F (105.7 THE FAN)/BALTIMORE
- PAUL MASON, CUMULUS Sports WGFX (104.5 THE ZONE)/NASHVILLE
- STEVEN SPECTOR, ENTERCOM Sports KCSP-A (610 SPORTS RADIO)/KANSAS CITY
- MIKE RICORDATI, TEGNA Sports WBNS-F (97.1 THE FAN)/COLUMBUS
- JEFF AUSTIN, ENTERCOM Sports KFXX-A (1080 THE FAN)/PORTLAND
- TOMMY MATTERN, HUBBARD Sports WXOS (101 ESPN)/ST. LOUIS
- BRAD LANE, GOOD KARMA BRANDS Sports WKTI (ESPN 94.5)/MILWAUKEE
- KYLE ENGLEHART, LOTUS Sports KWWN-A-K265EZ (ESPN LAS VEGAS)/LAS VEGAS
- RYAN PORTH, THE CROMWELL GROUP Sports WPRT (ESPN 102.5 THE GAME)/NASHVILLE