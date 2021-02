Rihanna Is 33 Saturday (Photo: Cubankite / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (2/19) to SOUNDCLOUD Global Head of Music and Artist Relations LISA ELLIS, FLYING PENGUIN PRODUCTIONS' NATE LUNDY, iHEARTMEDIA/HARTFORD And NEW HAVEN SVPP JOEY BROOKS, former KHAY/VENTURA PD CHARLYE PARKER, CUMULUS/SYRACUSE OM TOM MITCHELL, CUMULUS/FAYETTEVILLE VP/Market Mgr. CHERYL SALOMONE, PRESS RESET ENTERTAINMENT's SHANTI DAS, KKXK/MONTROSE, CO JIM KAPP, WHTZ/NEW YORK Chief Engineer GEORGE MARSHALL, WXST/CHARLESTON, SC PD MICHAEL TEE, WBZ/BOSTON's ED WALSH, INTERPREP's STEVE HOLSTEIN, SPORTS USA RADIO NETWORK Pres. LARRY KAHN, WMIL/MILWAUKEE Marketing Dir. BRAD WALLACE, BULLSEYE MARKETING's JOE REDMOND, KOZZ/RENO's MAX VOLUME, KXLT/BOISE Brand Mgr. MICHELLE HEART, COX MEDIA/ATLANTA GSM MARK TURCOTTE, MONUMENT Mgr./Reg. Promotion KATELYN LESTER, CUMULUS/TOLEDO VP/Market Mgr. DANA DIMODICA and to BBR’s JENNIFER COEN.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (2/20), ALL ACCESS’s KAYLAN MOODY, WTMX/CHICAGO’s KOZMAN, SPIN DOCTORS NASHVILLE's AL BROCK, KAIM/HONOLULU PD CORRY REYNOLDS, SIRIUSXM’s TIM FARLEY, WNKI/YARD/ELMIRA, NY PD SCOTT FREE, TOWNSQUARE MEDIA/LUBBOCK GM DALE HARRIS, RENEGADE SYNDICATION’S MARK FELSOT, KKPT/LITTLE ROCK MD JEFF ALLEN, KHFI/AUSTIN’s ANNE HUDSON, BRISTOL BROADCASTING/BRISTOL OM JASON REED, WBSX/WILKES-BARRE/SCRANTON PD MIKE DUFFY and WNCS/BURLINGTON PD JOHN MULLETT.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (2/21), industry legend DAVID GEFFEN, promotion vet BRUCE REINER, KHGE/FRESNO and KOSO/MODESTO PD AMANDA MCGRAW, former KOIT/SAN FRANCISCO PD BILL CONWAY, BEASLEY MEDIA VP/Digital Content ERIKA BEASLEY, AMERICAN GENERAL MEDIA/SAN LUIS OBISPO VP/GM KATHY SIGNORELLI, BEEDUBCREATIVE’s BRIAN WALLACE, WDEZ/Wausau Brand Mgr. JOHN RICHARDS, former WMLL/MANCHESTER, NH PD ALEX JAMES, former WKCI/NEW HAVEN PD CHAZ KELLY, KFI/LOS ANGELES News Dir. CHRIS LITTLE, KRLD/DALLAS News Dir. TODD JEFFRIES, former iHEARTMEDIA/SAN FRANCISCO Digital PD KELSIE LOOS, KNIX/PHOENIX TIM HATTRICK, CUMULUS/TOPEKA VP/Market Mgr. NIC MERENDA, KZIA/CEDAR RAPIDS PD/MD JENNY VALLIERE and KRSH/SANTA ROSA OM/PD/MD ANDRE DE CHANNES.

Happy Birthday wishes on MONDAY (2/22) to WNNX/ATLANTA PD GREG AUSHAM, BMG SVP/A&R TAB NKHEREANYE, RCA’s CHERYL KOVALCHIK, FIRST BROADCASTING SVP/Station Operations BOB DUNPHY, JR CONSULTING's JIM RADFORD, former KOSO/MODESTO MD DONNA MILLER, KALZ-KRZR-A/FRESNO's TREVOR CAREY, THE ROBINRANDALL GROUP’s ROBIN CECOLA, former WXLC/CHICAGO OM/PD HAYNES JOHNS, CUMULUS Corporate PD and CUMULUS/KNOXVILLE OM BOB RALEIGH, CENTER STAGE TOUR PROMOTIONS' KEITH KAUFMAN, RIGHT BRAIN REVENUE Pres. SCOTT SEGELBAUM, former WFEZ/MIAMI PD GARY WILLIAMS, WBBM-A/CHICAGO’s BEAU DURAN, WBEE/ROCHESTER PD BILLY KIDD, former KRAB/BAKERSFIELD PD DANNY SPANKS, WRXK/FT. MYERS' MARK HANEY, WDRV/DETROIT’s RACHEL KELSO, BLUE TAG MEDIA CEO MIKE LOVE.

« see more Net News