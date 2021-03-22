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Happy Birthday
March 22, 2021 at 2:18 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (3/22) to ELM CITY MUSIC's MICHAEL CAPLAN, former BUCKLEY RADIO-West Coast Exec. VP KATHY BAKER, CARVED RECORDS' KIM POOL, former WIND-UP’s ROB COLOSI, HARMONIC LOUNGE's BILL HARMAN, former KUDL/SACRAMENTO's JASON BARSKY, ISOTROPE COO STEVE RIGGS, WNCI/COLUMBUS SEAN CAGE, KPOI/HONOLULU’s ERIC “DJ KOOL E” BUNDA, WKKW/MORGANTOWN, WV PD MIKE VINCENT, former KSLZ/ST. LOUIS APD/MD JORDAN DESOCIO, KSNE/LAS VEGAS’ MARK DICIERO and to WKHT/KNOXVILLE APD JEAN FREMONT.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (3/23), iHEARTMEDIA/GREENSBORO Market Pres. KELLIE HOLEMAN, PREMIERE NETWORKS’ HOSEA BELCHER, TOWNSQUARE/ALBANY Market Pres. KEVIN RICH, THE MOXI GROUP and LORI LEWIS MEDIA VP/Social + Innovation ALYSSA PAGE, former EMMIS/INDIANAPOLIS VP/Market Mgr. BOB RICHARDS, PM PROMOTIONS’ PHILIP MATARAGAS, REDWOOD EMPIRE STEREOCASTERS VP/Programming BRENT FARRIS, WTMA/CHARLESTON, SC VP/GM STEVE JASON, KSPN-A/LOS ANGELES' STEVE MASON, WILKS/LUBBOCK's SEAN DILLON, former KSE/DENVER VP/Programming and KWOF/DENVER PD ED HILL and WSOC/CHARLOTTE MD CAMERON MOORE.