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Happy Birthday
June 23, 2021 at 2:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (6/23) to ALL ACCESS’ BRIAN ESQUIVEL, PARAGON MEDIA STRATEGIES CEO MIKE HENRY, WCTO/ALLENTOWN-BETHLEHEM APD/MD JERRY PADDEN, WMT/CEDAR RAPIDS’ GREG ALAN, AUDACY/SAN FRANCISCO DOS KIERAN GEFFERT, BOBSHANNONWORKS Pres. BOB SHANNON, WRVR/MEMPHIS MD SCOTTMILLER, COX MEDIA/ORLANDO OM STEVE HOLBROOK, WRNS/GREENVILLE, NC's EDWARD HAWKINS, journalist GARY JACKSON, iHEARTMEDIA/RICHMOND Prod. Dir. ROB WITHAM, WMMS/CLEVELAND's ALAN COX, PHILLYTALK.COM's GARY BAUMANN, AUDACY/NEW ORLEANS FM Dir./Marketing BRIAN BIRR, KTIP/PORTERVILLE News Dir. PAMELA WHITMIRE, WMME-WEBB/AUGUSTA, ME OM COOPER FOX, WVAZ/CHICAGO’s JOE SOTO, KOPW-KQKQ-KOOO/OMAHA PD DAVID ADAMS, KFCO-KJHM/DENVER PD SENEN “SLIM” RODRIGUEZ, KTGX/TULSA MD HOUSTON, BIG LOUD’s TORI JOHNSON and to WMAL/WASHINGTON DC’s LARRY O’CONNOR.
Celebrating Birthdays on THURSDAY (6/24), iHEARTMEDIA EVP/Global Music Marketing ALISSA POLLACK, former ALPHA MEDIA/MYRTLE BEACH OM PD BJ KINARD, iHEARTMEDIA/TOLEDO SVPP SCOTT SANDS, WDZH/DETROIT PD NATHAN GRAHAM, WIVI/ST. THOMAS, VI PD KEVIN SIMMONS, KRNV/RENO GM VIOLA CODY, DAVE DART PROFESSIONAL MEDIA SERVICES' DAVE DART, former KBIU/LAKE CHARLES PD LEE HUDSON, WELI-A/NEW HAVEN’s VINNIE PENN, ADVANSTAR COMMUNICATIONS' JOHN MICHAEL PROVENZANO, COMEDY QUEST’s JEFF SCHIMMEL, WBZO-WHLI/LONG ISLAND PD BILL WISE, KTLK-A/LOS ANGELES' JOHNNY WENDELL, former WDZH/DETROIT's PUFF, former WKLB/BOSTON’s MARISSA LANCHAK and KINK/PORTLAND’s COREY FOLEY.