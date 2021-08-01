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Tennessee Radio Hall Of Fame Honors 2020-2021 Winners, WHBQ/Memphis Legendary Station Of Year
by Roy Trakin
August 2, 2021 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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The TENNESSEE RADIO HALL OF FAME held its annual induction ceremony SATURDAY night (7/31) at the EMBASSY SUITES HOTEL & CONVENTION CENTER in MURFREESBORO, TN, combining inductions for the classes of 2020 and 2021 due to last year's COVID-related cancellation. Here is a list of the previously-announced winners:
CLASS OF 2020
CAREER INDUCTEES
ANDY & ALISON, WIVK/KNOXVILLE
MIKE BEVERLY, 3 RIVERS RADIO GROUP
SCOTT CHASE, WSKZ/CHATTANOOGA
RON OLSON, WHRK/WMC/WRVR/MEMPHIS
MIKE KEITH, TENNESSEE TITANS/VOLS RADIO NETWORK
SKIP WOOLWINE, WRVU/WLAC/WSM/NASHVILLE
LEGACY INDUCTEES
AUBREY GUY, WMPS/WMC/MEMPHIS
J. BAZZEL MULL, WROL/WNOX/WLAC/KNOXVILLE/NASHVILLE
W.A. WILSON, WOPI/BRISTOL
WOODY PHILLIPS,WSMT/WHUB SPARTA/COOKEVILLE
GENE NOBLES, WLAC/NASHVILLE
CLAUDE TOMLINSON, WIVK/NASHVILLE
CLASS OF 2021
CAREER INDUCTEES
HALLERIN HILTON HILL, WOKI/WGFX KNOXVILLE/NASHVILLE
SHANNON McCOMBS, WKDF/GRAND OLE OPRY/XM NASHVILE
BOBBY O'DAY, WDIA/MEMPHIS
COLEMAN WALKER,WCOR/WANT/LEBANON
LEGACY INDUCTEES
GEORGE LAPIDES, WHER/WHBQ/MEMPHIS
J. KAREN THOMAS, WYHY/NASHVILLE
BILL HANEY, Voice of UT MARTIN/WKBJ/MARTIN
W.L. PETE NININGER, BRISTOL BROADCASTING COMPANY
20/21 LEGENDARY STATION OF THE YEAR
WHBQ/MEMPHIS
20/21 LUTHER COMMUNITY SERVICE AWARD
WCLE/CLEVELAND