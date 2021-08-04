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NAB Announces 2021 Marconi Radio Awards Finalists
by Perry Michael Simon
August 4, 2021 at 1:58 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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The NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS (NAB) has announced the finalists for the 2021 NAB MARCONI RADIO AWARDS. The winners will be announced at the NAB and RAB RADIO SHOW in LAS VEGAS on OCTOBER 13th.
Finalists include:
Legendary Station Of The Year
AUDACY Classic Rock WNCX/CLEVELAND
COX MEDIA GROUP News-Talk WSB-A-WSBB (95.5 WSB)/ATLANTA
iHEARTMEDIA Top 40 KIIS-F/LOS ANGELES
BONNEVILLE Country KYGO/DENVER
HOWARD UNIVERSITY R&B WHUR/WASHINGTON
Legendary Manager Of The Year
BEN DOWNS, BRYAN BROADCASTING
JOEL OXLEY, HUBBARD News WTOP/WASHINGTON
JOE BELL, BEASLEY MEDIA GROUP
BEN MEVORACH, AUDACY News WINS-A/NEW YORK
MIMI BROWN, NORTHSHIRE COMMUNICATIONS Alternative WEQX/MANCHESTER, VT
Network/Syndicated Personality Of The Year
DL HUGHLEY, REACH MEDIA, INC.
GEORGE NOORY, PREMIERE NETWORKS
RICKEY SMILEY, REACH MEDIA, INC.
DJ DIGITAL – XXL HIGHER LEVEL RADIO, TOWNSQUARE MEDIA GROUP
ACE & TJ BUTTON, IHEARTRADIO
Major Market Personality Of The Year
JOE SOTO, iHEARTMEDIA R&B WVAZ (V103)/CHICAGO
ELLEN K, iHEARTMEDIA AC KOST/LOS ANGELES
THE MUSERS (GEORGE DUNHAM, CRAIG MILLER, and GORDON KEITH), CUMULUS Sports KTCK-A-F (THE TICKET)/DALLAS
MELISSA FORMAN, iHEARTMEDIA AC WLIT (93.9 LITE FM)/CHICAGO
HAWKEYE IN THE MORNING, CUMULUS Country KSCS (NEW COUNTRY 96.3)/DALLAS
Large Market Personality Of The Year
JACK HARRIS, iHEARTMEDIA News-Talk WFLA-A-W265CT-W233AV/TAMPA
ANN KELLY, COX MEDIA GROUP AC WDUV/TAMPA
CLARENCE M. "C4" MITCHELL IV and BRYAN NEHMAN, HEARST News-Talk WBAL-A-W268BA/BALTIMORE
MIKE CALTA, COX MEDIA GROUP Talk WHPT (102.5 THE BONE)/TAMPA
DAN MANDIS, CUMULUS News-Talk WWTN (SUPER TALK 99.7 WTN)/NASHVILLE
Medium Market Personality Of The Year
DAN POTTER, COX MEDIA GROUP News-Talk KRMG-A-F/TULSA
KEVIN MILLER, TOWNSQUARE MEDIA News-Talk KIDO-A-K298CN/BOISE
HARLEN THE SPORTS GUY and PIGSKIN BOB, ALPHA MEDIA Country KYKX/TYLER, TX
SIMON CONWAY, iHEARTMEDIA News-Talk WHO-A/DES MOINES
BUZZ JACKSON, CUMULUS Country KIIM/TUCSON
Small Market Personality Of The Year
COSMO AND LAUREN, ZIMMER Top 40 KTXY (Y107)/COLUMBIA, MO
CHRIS AND ROSIE, iHEARTMEDIA Country WUSQ (Q102)/WINCHESTER, VA
JOHN RAYNAR, SOUTH SEAS BROADCASTING Hot AC KKHJ (93 KHJ)/PAGO PAGO, AMERICAN SAMOA
BRIAN LEE AND CHRIS WOLFE, CHERRY CREEK RADIO Classic Rock KZOQ (Z100)/MISSOULA, MT
FRITO AND KATY, BRYAN BROADCASTING CO. Top 40 KNDE (CANDY 95)/COLLEGE STATION, TX
Major Market Station Of The Year
MEDIACO Top 40/Rhythmic WQHT (HOT 97)/NEW YORK
URBAN ONE Hip Hop WKYS/WASHINGTON
BEASLEY Sports WBZ-F (98.5 THE SPORTS HUB)/BOSTON
AUDACY News KYW-A-WPHI/PHILADELPHIA
AUDACY News WINS-A/NEW YORK
Large Market Station Of The Year
HUBBARD Talk KTMY (myTALK 107.1)/MINNEAPOLIS-ST. PAUL
CONNOISSSEUR MEDIA AC WALK/PATCHOGUE, LONG ISLAND, NY
GOOD KARMA BRANDS News-Talk WTMJ-A-W277CV/MILWAUKEE
AUDACY R&B WVKL (95.7 R&B)/NORFOLK
HUBBARD Hot AC WKRQ (Q102)/CINCINNATI
Medium Market Station Of The Year
ALPHA MEDIA News-Talk WSGW-A/SAGINAW, MI
COX MEDIA GROUP News-Talk KRMG-A-F/TULSA
iHEARTMEDIA News-Talk WHO-A/DES MOINES
ALPHA MEDIA News-Talk WHBC-A/CANTON, OH
DICK BROADCASTING Adult Hits WERO (BOB 93.3)/WASHINGTON-NEW BERN, NC
Small Market Station Of The Year
EAB OF MORRILTON Country KVOM-F/MORRILTON, AR
HUBBARD AC WJJY/BRAINERD, MN
CONNOISSEUR MEDIA News-Talk WFMD-A/FREDERICK, MD
BRYAN BROADCASTING CO. News-Talk WTAW-A/COLLEGE STATION, TX
ADX COMMUNICATIONS News-Talk WNRP-A-W223BR-W237BE/PENSACOLA, FL
Best Radio Podcast Of The Year
"WE NEED TO TALK," ATLANTIC GATEWAY COMMUNICATIONS Contemporary Christian WGTS/WASHINGTON
"PREGNANCY PEARLS," AUDACY
"GARAGE LOGIC," HUBBARD Sports KSTP-A (SKOR NORTH)/ST. PAUL-MINNEAPOLIS
"PURPLE DAILY," HUBBARD Sports KSTP-A (SKOR NORTH)/ST. PAUL-MINNEAPOLIS
"OUTKICK THE COVERAGE WITH CLAY TRAVIS," PREMIERE RADIO NETWORKS
AC Station Of The Year
iHEARTMEDIA AC WLTW (106.7 LITE FM)/NEW YORK
HUBBARD Hot AC WTMX (101.9 THE MIX)/CHICAGO
HUBBARD AC WREW (MIX 94.9)/CINCINNATI
HUBBARD Hot AC KSTP (KS95)/ST. PAUL-MINNEAPOLIS
BONNEVILLE AC KOIT/SAN FRANCISCO
CHR Station Of The Year
BRYAN BROADCASTING Top 40 KNDE (CANDY 95)/COLLEGE STATION, TX
ZIMMER Top 40 KTXY (Y107)/COLUMBIA, MO
iHEARTMEDIA Top 40 WHTZ (Z100)/NEW YORK
COX MEDIA GROUP Top 40 WPOI (HOT 101.5)/TAMPA
COX MEDIA GROUP Top 40 WBLI/PATCHOGUE, LONG ISLAND, NY
Classic Hits Station Of The Year
AUDACY Classic Hits KRTH (K-EARTH 101)/LOS ANGELES
AUDACY Classic Hits WOGL/PHILADELPHIA
AUDACY Classic Hits WCBS-F/NEW YORK
BEASLEY Classic Rock WMGK/PHILADELPHIA
COX MEDIA GROUP Classic Hits WXGL (107.3 THE EAGLE)/TAMPA
College Radio Station Of The Year
HOFSTRA UNIVERSITY Variety WRHU/HEMPSTEAD, LONG ISLAND, NY
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY Alternative WMSC/MONTCLAIR, NJ
RIDER UNIVERSITY Variety WRRC/LAWRENCEVILLE, NJ
WILLIAM PATERSON UNIVERSITY Alternative WPSC (BRAVE NEW RADIO)/WAYNE, NJ
SETON HALL UNIVERSITY Active Rock WSOU/SOUTH ORANGE, NJ
Country Station Of The Year
ADX COMMUNICATIONS Country WYCT (CAT COUNTRY 98.7)/PENSACOLA
BIG RIVER BROADCASTING Country WXFL (KIX 96)/FLORENCE, AL
HUBBARD Country KNUC (98.9 THE BULL)/SEATTLE
ZIMMER Country KCLR-F (CLEAR 99)/COLUMBIA, MO
AUDACY Country WYCD/DETROIT
News/Talk Station Of The Year
COX MEDIA GROUP News-Talk WSB-A-WSBB (95.5 WSB)/ATLANTA
HUBBARD News WTOP/WASHINGTON
ZIMMER News-Talk KSSZ (EAGLE 93.9)/COLUMBIA, MO
iHEARTMEDIA News-Talk WLW-A-W233BG/CINCINNATI
AUDACY News KNX-A/LOS ANGELES
Religious Station Of The Year
iHEARTMEDIA Gospel WGRB-A (INSPIRATION 1390)/CHICAGO
GABRIEL COMMUNICATIONS Contemporary Christian KKJM (SPIRIT 92.9)/ST. CLOUD, MN
ATLANTIC GATEWAY COMMUNICATIONS Contemporary Christian WGTS/WASHINGTON
SALEM Contemporary Christian KLTY/DALLAS
SALEM Religion KFIA-A-K289CT/SACRAMENTO
Rock Station Of The Year
MERUELO MEDIA Rock KLOS/LOS ANGELES
CONNOISSEUR MEDIA Classic Rock WPLR/NEW HAVEN
TOWNSQUARE MEDIA Rock WGBF/EVANSVILLE
HEARST Active Rock WIYY (98 ROCK)/BALTIMORE
ZIMMER Classic Rock KCMQ/COLUMBIA, MO
Spanish Station Of The Year
MERUELO MEDIA Spanish Top 40/Rhythmic KLLI (CALI 93.9)/LOS ANGELES
UNIVISION Spanish Rhythmic AC WXNY (X96.3)/NEW YORK
UNIVISION Regional Mexican KLNV (QUE BUENA 106.5)/SAN DIEGO
AUDACY Tropical WLZL (EL ZOL 107.9)/WASHINGTON
Sports Station Of The Year
AUDACY Sports WMFS-A-F (ESPN 92.9)/MEMPHIS
HEARTMEDIA Sports KXNO-A-F/DES MOINES
AUDACY Sports WIP/PHILADELPHIA
CUMULUS Sports KTCK-A-F (THE TICKET)/DALLAS
AUDACY Sports WXYT-F (97.1 THE TICKET)/DETROIT
Urban Station Of The Year
COX MEDIA GROUP R&B WALR-F (KISS 104.1)/ATLANTA
iHEARTMEDIA Hip Hop WGCI /CHICAGO
COX MEDIA GROUP Hip Hop WEDR (99 JAMZ)/MIAMI
iHEARTMEDIA Hip Hop WWPR (POWER 105.1)/NEW YORK
HUBBARD R&B WMBX (X1023)/WEST PALM BEACH