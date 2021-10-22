-
Happy Birthday
October 22, 2021 at 4:36 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (10/22) to INTERSCOPE Crossover Promotion honcho NINO CUCCINELLO, voice goddess RANDY THOMAS, KNDA/CORPUS CHRISTI PD ED OCANAS, iHEARTMEDIA/NASHVILLE Engineer JEFF BATTEN, BARNSTABLE/GARDEN CITY Chief Eng. JOHN BENNETT, SALEM's VP/Dir. Spoken Word PHIL BOYCE, DMR INTERACTIVE Pres./COO TRIPP ELDREDGE, CHEZ/OTTAWA APD/MD MORGAN PRUE, retired PRIME HITS MARKETING & PROMOTIONS' RALPH WIMMER, former KDKB/PHOENIX MD DOC ELLIS, THE RENDEZVOUS and WCHI/CHICAGO's ANGI TAYLOR, WNDD-WNDT-WNDN/GAINESVILLE’s CHRIS DECARLO, WSRV/ATLANTA’s DEBRA GREEN, former COLD RIVER RECORDS SVP/Promotion & Artist Development JOHN ETTINGER, WOKV-A/JACKSONVILLE News Dir. RICH JONES, WARNER MUSIC NASHVILLE VP/Streaming TIMFOISSET, LEIGHTON//ST. CLOUD OM and KCLD PD JJ HOLIDAY, NEUHOFF/LAFAYETTE, IN VP/GM MIKE SHAMUS, and to KKGQ/WICHITA’s TRACE TAUL.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (10/23), retired record exec MIKE JACOBS, KDAY/LOS ANGELES' PJ BUTTA, former ALL ACCESS Rock guy-turned food and wine entrepreneur DOUG LAGAMBINA, WELJ-WUXL/NEW LONDON PD KEVIN PALANA, WSPK/POUGHKEEPSIE APD SKY WALKER, MIRAMAX President/Motion Picture Music RANDY SPENDLOVE, AIR 1 RADIO NETWORK's RODNEY MILLER, KRUF/SHREVEPORT Promotions Dir. LISA SLADE, CUMULUS/NEW ORLEANS Creative Services Dir. SIG, former KLTG/CORPUS CHRISTI APD DREW STONE, POINT-TO-POINT Marketing Pres. RICK TORCASSO, KHKI/DES MOINES' KIM CHASE, WARQ/COLUMBIA, SC APD MEGAN SOSNE and THINKIN’ & DRINKIN’ podcaster BART ALLMAND.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (10/24), KDWB/MINNEAPOLIS' DAVE RYAN, SAGA/MILWAUKEE GM BOB BELLINI, former KQMV/SEATTLE PD RICKY VILLA, SIRIUSXM’s WARD CLEAVER, KKBQ/HOUSTON GSM JUDY LAKIN, record promo vet DAN PHIPPEN, WHAS-A/LOUISVILLE News Dir. TED WERBIN, OUTLOOK COMMUNICATIONS Pres. TOM GILLIGAN, KQQL-HD2/MINNEAPOLIS PD and KTCZ/MINNEAPOLIS MD PAUL FLETCHER, former CURB SVP-GM/Promotion & Marketing RYAN DOKKE, WKBN-A/YOUNGSTOWN PD DAN RIVERS, BENZTOWN Dir./National Imaging SCOTT MAYTON, KFM-BFM/SAN DIEGO APD ROBIN ROTH, WAFY/FREDERICK, MD’s JEREMY YOUNG and WLZW/UTICA’s DAVE WHEELER.
Happy Birthday wishes on MONDAY (10/25), to ALL ACCESS/NASHVILLE Sr. Editor PHYLLIS STARK, WINK/FT. MYERS PD CHUCK KNIGHT, PANDORA's RACHAEL SPANGLER, former RCA SVP/Promotion ADRIAN MOREIRA, former MAPLETON VP/Programming MIKE SKOT, former WPLJ/NEW YORK’s JAMIE LEE, former WLLD/TAMPA Promotions Dir. DREW FLEMING, FOLGER ENTERTAINMENT Pres. JOEL FOLGER, promotion/marketing vet CHERYL KHANER, DOUBLE O RADIO/SAN ANGELO VP/GM JOHN KERR, HUBBARD/PHOENIX OM DAVIDMOORE, WRAL/RALEIGH's KYLE SMELSER, PLAYHOUSE PRODUCTIONS and KMVQ/SAN FRANCISCO's ST. JOHN, retired CUMULUS/ERIE, PA OM CHUCK STEVENS, COLUMBIA RECORDS-NASHVILLE's JENNIFER THORPE, WZXL/ATLANTIC CITY PD STEVERAYMOND, WQHH/LANSING PD ARSENIO “RICKY” BURNS, iHEARTMEDIA/ASHVILLE SVPP BRIAN HALL, CUMULUS/MONTGOMERY OM RICK HENDRICK, WESTWOOD ONE’s ALAN CRAIG, and to WECQ/FT. WALTON BEACH PD MARY JO GRUBER.