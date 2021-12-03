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Happy Birthday
December 3, 2021 at 3:31 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (12/6) to DEF JAM EVP & Head Of Promotion NOAH SHEER, WASH/WASHINGTON D.C.’s TOBY KNAPP, former RCA RECORDS SVP/Promotion/Adult Music WENDY GOODMAN, iHEARTMEDIA National Programming Group COO BRAD HARDIN, AUDACY/VIRGINIA SVP/Market Mgr. BENNETT ZIER, WDBY/DANBURY, CT PD TERRY SIMMONS, KALC/DENVER's JAMIE WHITE, KNML/ALBUQUERQUE's MICHAEL CARLYLE, voiceover guy JOHN GUIDRY, WRKZ/COLUMBUS APD/MD RONNI HUNTER, KOSO/MODESTO’s CHRISTINA MARTINEZ, iHEARTMEDIA/CENTRAL CALIFORNIA/NEVADA Region SVPP TONY MATTEO, KOMO/SEATTLE's BILL RICE, ROCKY COMFORT RECORDS' RICK ROCKHILL, SURFNOISE Pres. BILLY SURF, veteran air personality RENEE TAYLOR, and to former KIOI/SAN FRANCISCO MD DARREN McPEAKE.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (12/7), THE PK & DK SHOW’s PK, former WTGB/WASHINGTON D.C. PD LORRIN PALAGI, COLEMAN INSIGHTS’ JAY NACHLIS, WCRZ/FLINT APD/MD GEORGE MCINTYRE, KMXY/GRAND JUNCTION PD PAT BUTCHER, WCKT/FT. MYERS' STACY COLLINS, KRWI/BAKERSFIELD and syndicated morning co-host KAIT HILL, AXIS MARKETING & PR Pres. SARAH MILLER, and SUN BROADCASTING/FT. MYERS Dir./Programming JOHN ROZZ.