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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio Fall Book '21 Ratings Released Today
by Charese Frugé
January 27, 2022 at 3:08 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO FALL '21 ratings results arrive TODAY for AMARILLO, TX, BRYAN-COLLEGE STATION, TX, CAPE COD, MA, COLUMBUS, GA, FREDERICK, MD, LUBBOCK, ODESSA-MIDLAND, TX, REDDING, CA, SHEBOYGAN, WI, TERRE HAUTE, TRAVERSE CITY-PETOSKEY, MI and WACO, TX. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p(PT).
Coming MONDAY 1/31 FALL '21 ratings for CEDAR RAPIDS, CHICO, CA, DULUTH-SUPERIOR, FARGO-MOORHEAD, FLORENCE, SC, GRAND FORKS, ND-MN, HARRISONBURG, VA, LAREDO, TX, ST. CLOUD, MN, WATERLOO-CEDAR FALLS, IA, and WINCHESTER, VA.