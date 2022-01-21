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Vegas' 'When We Were Young Fest' Sold Out; Second Date Added
by Charese Frugé
January 21, 2022 at 10:50 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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LAS VEGAS' WHEN WE WERE YOUNG FESTIVAL immediately sold out and a second date has been added (NET NEWS 1/19). The second day of the Fest, set to be held at the LAS VEGAS FESTIVAL GROUNDS, is scheduled for SUNDAY, OCTOBER 23rd. Tickets for the new date are on sale now.
The Emo/Rock festival will feature the same lineup on both dates, which includes: MY CHEMICAL ROMANCE, PARAMORE, AFI, THE USED, BRING ME THE HORIZON, TAKING BACK SUNDAY, DASHBOARD CONFESSIONAL, ALKALINE TRIO, MANCHESTER ORCHESTRA, A DAY TO REMEMBER, PIERCE THE VEIL, I PREVAIL, THE STORY SO FAR, DANCE GAVIN DANCE, THE ALL AMERICAN REJECTS, BOYS LIKE GIRLS, CAR SEAT HEADREST, SLEEPING WITH SIRENS, KNOCKED LOOSE, JXDN, AVRIL LAVIGNE, MOTIONLESS IN WHITE, BLACK VEIL BRIDES, ICE NINE KILLS, SENSES FAIL, BAYSIDE, MOM JEANS, MAYDAY PARADE, THE MAINE, NECK DEEP, SILVERSTEIN, PALAYE ROYALE, BRIGHT EYES, POPPY, NESSA BARRETT, WOLF ALICE, ACCEPTANCE, STORY OF THE YEAR, ATREYU, PVRIS, SAOSIN, GLASSJAW, LILHUDDY, TV GIRL, THE STARTING LINE, THURSDAY, ANBERLIN, JIMMY EAT WORLD, 3OH!3, STATE CHAMPS, FOUR YEAR STRONG, WE THE KINGS, THE WONDER YEARS, ROYAL & THE SERPENT, THE READY SET, KITTIE, HAWTHORNE HEIGHTS, THE RED JUMPSUIT APPARATUS, THE GARDEN, HORRORPOPS, MEET ME AT THE ALTAR, THE LINDA LINDAS AND PRENTISS.
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