Chris Pratt Is 43 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on TUESDAY (6/21) to WLLD/TAMPA PD ORLANDO DAVIS, QUARTZ HILL’s CLAY HENDERSON, WLVH-WSOK/SAVANNAH PD TERRENCE BIBB, former WARNER RECORDS’ LEAH BEKELE, WGNI-WKXS/WILMINGTON, NC PD ROBERT ELFMAN, WGAR/CLEVELAND's MICHAEL J. FOXX, SHEET HAPPENS Pres./CEO JEFF ANDREWS, SALEM/SAN DIEGO GM DAVE ARMSTRONG, GOSPEL MUSIC ASSOCIATION Sr. Dir./Marketing RICK BOWLES, OLE RECORDS’ GABRIEL BUITRAGO, KYXY/SAN DIEGO's JOE ROSATI, WYNA/MYRTLE BEACH PD CRAIG RUSS, SCHAEFFER VOICEOVERS’ DON SCHAEFFER, KMJQ/HOUSTON PD/MD JEFF HARRISON, KOOL/PHOENIX's DEE GARCIA, KDDB-KPOI/HONOLULU’s RELLA RIVERA, WGNE-WEJZ/JACKSONVILLE OM RANDY SAVAGE, YAVAPAI BROADCASTING GM MIKE PUETZ, KRDI/TUCSON’s HILL BAILEY, former WYOY and WUSJ/JACKSON, MS PD NIKKI BROWN, and to KELO/SIOUX FALLS, SD Brand Mgr. PAUL ANDRESEN.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (6/22), iHEARTMEDIA/WESTERN GREAT LAKES REGION Dir./Contemporary Hit Music Stations and KDWB-KTCZ/MINNEAPOLIS PD RICH DAVIS, THE DAILY DOWNLOAD host CARSON DALY, CRITICAL MASS MEDIA’s DAVE ALLEN, Q PRIME EVP/GM WARREN CHRISTENSEN, WRUF/GAINESVILLE PD TOMMY BODEAN, KZTS/LITTLE ROCK PD JOEL RATLIFF, former WQHT/NEW YORK APD/MD KARLIE HUSTLE, KIWR/OMAHA PD SOPHIA JOHN, BROADCAST ARCHITECTURE’s ROSALYN JOSEPH, KISQ/SAN FRANCISCO’s JACK KULP, JAZMINE-STAR VOICE SERVICES’ STAR HASSFIED, WCDA & WKGS/LEXINGTON PD STEVE RICHARDS, TRAFFIC TEAM NETWORK's AUSTIN HAZE, radio veteran GREG MACK, KEVAN RABAT PRODUCTIONS' KEVAN RABAT, KKFR/PHOENIX PD DJ COMPLEX, and former KPLX/DALLAS’ LISA TAYLOR.

« see more Net News