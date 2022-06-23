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Happy Birthday
June 23, 2022 at 2:08 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on FRIDAY (6/24) to iHEARTMEDIA & MEDIABASE EVP/Global Music Marketing & Strategy ALISSA POLLACK, former ALPHA MEDIA/MYRTLE BEACH OM PD BJ KINARD, iHEARTMEDIA/TOLEDO SVPP SCOTT SANDS, WTDY/PHILADELPHIA PD NATHAN GRAHAM, WIVI/ST. THOMAS, VI PD KEVIN SIMMONS, KRNV/RENO GM VIOLA CODY, DAVE DART PROFESSIONAL MEDIA SERVICES' DAVE DART, former KBIU/LAKE CHARLES PD LEE HUDSON, WELI-A/NEW HAVEN’s VINNIE PENN, ADVANSTAR COMMUNICATIONS' JOHN MICHAEL PROVENZANO, COMEDY QUEST’s JEFF SCHIMMEL, WBZO-WHLI/LONG ISLAND PD BILL WISE, KTLK-A/LOS ANGELES' JOHNNY WENDELL, former WDZH/DETROIT's PUFF, former WKLB/BOSTON’s MARISSA LANCHAK, and to KIOI/SAN FRANCISCO’s COREY FOLEY.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (6/25), ALL ACCESS’ MIKE MORRISON, SKYVIEW NETWORKS CEO/Pres. STEVE JONES, JMA Pres. JEFF MCCLUSKY, BOB HARPER & COMPANY RESEARCH’s BILL CURTIS, LOFTON CREEK VP MARTHA BORCHETTA, KSSM/KILLEEN-TEMPLE PD VERN CATRON, KNCI/SACRAMENTO’s DAN CHEATHAM, KPKX/PHOENIX's STEVE DOUGLAS, TOWNSQUARE MEDIA/SAN ANGELO Dir./Programming & Operations JOHN FLINT, BETTER NOISE VP/Marketing SEAN MAXSON, WAIA/MELBOURNE, FL's TONY ZAZZA, former WBLI/LONG ISLAND’s JAYSON PRIM, KBEQ/KANSAS CITY PD TODD NIXON, and WSSX/CHARLESTON, SC PD JOHNNY O’LEARY.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (6/26), SAGA Chairman ED CHRISTIAN, Q PRIME Dir./Rock ADAN ARMANDARIZ, WSTO/EVANSVILLE PD JEFF MURRAY, promotion vet AGGIE BAGHAEI, KLTD/KILLEEN-TEMPLE, TX’s AARON ZYTLE, former RADIO ONE/COLUMBUS OM JD KUNES, WFBQ/INDIANAPOLIS' DREW CAREY, CUMULUS/HARRISBURG Promotion Dir. JAY HUNTER, MS. JACKSON MUSIC's LEAH JACKSON, WCCC/HARTFORD's MARY SCANLON, METRO/LOUISVILLE News Dir. JASON SMITH, AUDACY/MILWAUKEE Digital PD and WXSS/MILWAUKEE’s JMATT, BLISSTUNES’s Pres./GM LONDON THOMPSON, former WTMX/CHICAGO’s CHRIS REESE, and WNYL/NEW YORK’s LARA DUA.
Happy Birthday wishes on MONDAY (6/27), iHEARTMEDIA SVP/Programming/Research GUY ZAPOLEON, BEASLEY Chief Communications Officer HEIDI RAPHAEL, COX MEDIA/ATHENS OM PETE DE GRAAFF, industry vet SEAN LYNCH, former WRNB-WPZZ/PHILADELPHIA APD SARAH O’CONNOR, SUN BROADCAST GROUP Chief Development Officer RICH O'BRIEN, WSPA-WGCV/GREENVILLE, SC OM MARK HAMLIN, KPLM/PALM SPRINGS PD AL GORDON, KOMO-KMFY/SEATTLE Managing Editor DARREN REYNOLDS, WLIT/CHICAGO APD/MD ERIC RICHEKE, WMHK/COLUMBIA, SC's STEVE SUNSHINE, NCOMPASS INTERNATIONAL’s DEANNE SAFFREN, KXSS/AMARILLO Brand Mgr. DANNY WRIGHT, KSXY/SANTA ROSA’s NATALIE ROWLAND, BRAD AUSTIN MANAGEMENT’s BRAD AUSTIN, KILT/HOUSTON MD NICK RUSSO, DEF JAM’s SONNY DAVE, and to WKRQ/CINCINNATI’s MOLLIE WATSON.