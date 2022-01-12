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Eastlan May '22 Ratings Out Today
by Charese Frugé
June 30, 2022 at 3:01 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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EASTLAN RATINGS has released May '22 books for the following markets: ANCHORAGE, BEND (CENTRAL OREGON), BILLINGS, CHARLESTON, DECATUR, ELKHART, FREDERICKSBURG, FORT WAYNE, HOT SPRINGS, JOHNSON CITY/KINGSPORT/BRISTOL, JOPLIN/PITTSBURG, KALISPELL, LAFAYETTE, LASALLE/PERU, LAUREL/HATTIESBURG, SANTA ROSA, SAN LUIS OBISPO, SOUTH BEND, and TWIN FALLS/BURLEY. Find the 12+ results posted in our EASTLAN RATINGS section on ALL ACCESS.