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Happy Birthday
July 11, 2022 at 3:13 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on TUESDAY (7/12) to FCC Chairwoman JESSICA ROSENWORCEL, ULTRA/SEQUENCE RECORDS' PHIL NIEVES, AUDACY VP STEPHANIE TAYLOR, former COLUMBIA VP/Marketing LISA WOLFE, retired WTMX/CHICAGO Station Mgr. BARRY JAMES, KOLA/RIVERSIDE's JESSE DURAN, WARNER RECORDS’ KIONA LEWIS, CORNERSTONE Founder and Co-CEO, Co-Founder of THE FADER and FADER LABEL ROB STONE, MUSIC PROMOTION, INC’s AMANDA ALEXANDRAKIS, CUMULUS/MACON Asst. OM and WMGB- WLZN/MACON PD JUSTIN BRYANT, former KSAS/BOISE’s KAT FISHER, VOICEWORKS’ PATTY GABLE, EQUITY/ATLANTIC CITY PD ROB GARCIA, WSFL/GREENVILLE-NEW BERN, NC's WENDY GATLIN, WKDF/NASHVILLE's RANDY HILL, CUMULUS/FLINT’s JIM JOHNSON, former WWSW/PITTSBURGH’s JIM MERKEL, voiceover talent GLENN MOORE, AUDACY/MIAMI’s DEBORAH PETRUZZELLI, WAAF/BOSTON’s DANIELLE MURR, KILO-KRXP/COLORADO SPRINGS’ SUMMER JUSTICE, and to KZIA/CEDAR RAPIDS’ JAMIE “LADY J” BURGIN.
Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (7/13), iHEARTMEDIA/PHILADELPHIA SVPP DERRICK CORBETT, former CUMULUS Corporate PD and WPRO-WWKX/PROVIDENCE PD DAVEY MORRIS, CONCORD MUSIC SVP/Field Promotion ANGELO SCROBE, JACOBS MEDIA Consultant MIKE STERN, RIVER RADIO/CAPE GIRARDEAU, MO GSM/DOS JACK SWART, KOGO-A and KLSD-A/SAN DIEGO PD BRIAN LONG, ALPHA MEDIA/FREDRICKSBURG, VA OM BILL WEST, KTGR-KTXY/COLUMBIA PD COSMO, WWBX/BOSTON APD/MD MIKE MULLANEY, WHCF-WHMX/BANGOR PD TIM COLLINS, former MEDIABASE's DREW MICHAELS, WLTJ/PITTSBURGH's JIM CONLEE, former WBT/CHARLOTTE’s SCOTT FITZGERALD, KKZX/SPOKANE APD/MD VICTORIA FREDERICK, THE PUBLIC WORD's JULIE HARRIS, RADIO ONE/RICHMOND Chief Engineer CHRIS LAWLESS, NAB’s LAURA RIGGS, THE WARRIOR ALLIANCE’s NIKKI LANDRY, WEMI-WEMY-WGNV/APPLETON, WI Exec. VP/GM PAUL CAMERON, WRRM/CINCINNATI’s BOBBI MAXWELL, KSTP/MINNEAPOLIS' DARRIN STONE, and WURV/RICHMOND's JESSIE.