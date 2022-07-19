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NAB Announces 2022 Marconi Radio Awards Finalists
by Perry Michael Simon
July 19, 2022 at 10:22 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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The NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS has announced the finalists for the 2022 NAB MARCONI RADIO AWARDS, revealed on a livestream TUESDAY afternoon (7/19). The winners will be announced at the NAB SHOW NEW YORK on OCTOBER 19.
Finalists include:
LEGENDARY STATION OF THE YEAR
AUDACY News KCBS-A-KFRC/SAN FRANCISCO
CUMULUS Country WIVK/KNOXVILLE
LEWANEE BROADCASTING CO. AC WLEN/ADRIAN, MI
AUDACY News KRLD-A/DALLAS
BONNEVILLE News-Talk KTAR-F/PHOENIX
LEGENDARY RADIO MANAGER OF THE YEAR
GUADALUPE RADIO Spanish Religion KSFV-CD/LOS ANGELES' DR. RENÉ HEREDIA
LEWANEE BROADCASTING CO. AC WLEN/ADRIAN, MI's JULIE KOEHN
URBAN ONE R&B KMJQ (MAJIC 102.1)/HOUSTON's PAMELA MCKAY
HUBBARD News WTOP/WASHINGTON's JOEL OXLEY
GOOD KARMA BRANDS News-Talk WTMJ-A/MILWAUKEE's STEVE WEXLER
NETWORK/SYNDICATED PERSONALITY OF THE YEAR
ERICA CAMPBELL
D.L. HUGHLEY
GEORGE NOORY
DAN PATRICK
DAVE RAMSEY
MAJOR MARKET PERSONALITY OF THE YEAR
AUDACY Sports WSCR-A (670 THE SCORE)/CHICAGO's DANNY PARKINS AND MATT SPIEGEL
COX MEDIA GROUP R&B WALR (KISS 104)/ATLANTA's FRANK SKI
AUDACY Sports WEEI-F/BOSTON's GREG HILL
CUMULUS Country KSCS (NEW COUNTRY 96.3)/DALLAS' MARK "HAWKEYE" LOUIS AND MICHELLE RODRIGUEZ
BEASLEY Sports WBZ-F (98.5 THE SPORTS HUB)/BOSTON's MIKE FELGER AND TONY MASSAROTTI
LARGE MARKET PERSONALITY OF THE YEAR
HEARST News-Talk WBAL-A/BALTIMORE's CLARENCE "C4" MITCHELL IV AND BRYAN NEHMAN
CUMULUS Classic Hits WGRR/CINCINNATI's CHRIS O'BRIEN AND JANEEN COYLE
iHEARTMEDIA Top 40 KDWB/MINNEAPOLIS' DAVE RYAN
COX MEDIA GROUP Country WWKA (K92.3)/ORLANDO's OBIE DIAZ AND ASHLEY MORRISON
EMMIS News-Talk WIBC/INDIANAPOLIS' TONY KATZ
MEDIUM MARKET PERSONALITY OF THE YEAR
ALPHA MEDIA Country KYKX/TYLER, TX's HARLEN THE SPORTS GUY & PIGSKIN BOB
TOWNSQUARE MEDIA News-Talk KIDO-A-K298CN/BOISE's KEVIN MILLER
AUDACY Country WUSY (US101)/CHATTANOOGA's MO & STYCKMAN
COX MEDIA GROUP Country WHKO (K99.1)/DAYTON's NANCY WILSON AND WOODY
MIDWEST COMMUNICATIONS AC WJXB (B97.5)/KNOXVILLE's ROGER TODD, ASHLEY ADAMS AND MICHELE SILVA
SMALL MARKET PERSONALITY OF THE YEAR
ADX News-Talk WNRP-A/PENSACOLA's ANDREW MCKAY
ZIMMER Country KATI (94.3 KAT COUNTRY)/COLUMBIA, MO's ERIN HART AND CHRIS BLOOD
LEIGHTON BROADCASTING Country KZPK (WILD COUNTRY 99)/ST. CLOUD, MN's KELLY AND WOOD
ZIMMER Top 40 KTXY (Y107)/COLUMBIA, MO's KRISTIN MONICA
ZIMMER Country KCLR (CLEAR 99)/COLUMBIA, MO's LIZ DEL GROSSO AND SCOTTY COX
MAJOR MARKET STATION OF THE YEAR
CUMULUS Sports KTCK-A-F (THE TICKET)/DALLAS
COX MEDIA GROUP R&B WALR (KISS 104)/ATLANTA
URBAN ONE R&B WMMJ (MAJIC 102.7)/WASHINGTON
COX MEDIA GROUP News-Talk WSB-A-WSBB/ATLANTA
HUBBARD News WTOP/WASHINGTON
LARGE MARKET STATION OF THE YEAR
iHEARTMEDIA Triple A KBCO/DENVER
AUDACY News-Talk KDKA-A/PITTSBURGH
EMMIS News-Talk WIBC/INDIANAPOLIS
HUBBARD Hot AC WKRQ (Q102)/CINCINNATI
AUDACY Country WYCD/DETROIT
MEDIUM MARKET STATION OF THE YEAR
ALPHA MEDIA News-Talk WHBC-A/CANTON, OH
BEASLEY AC WJBR/WILMINGTON, DE
FEDERATED MEDIA News-Talk WOWO-A/FORT WAYNE
ALPHA MEDIA News-Talk WSGW-A/SAGINAW, MI
AUDACY Country WUSY (US101)/CHATTANOOGA
SMALL MARKET STATION OF THE YEAR
LEIGHTON BROADCASTING Top 40 KCLD/ST. CLOUD, MN
HUBBARD Country KIKV (KIK-FM), ALEXANDRIA, MN
TOWNSQUARE MEDIA Country KMON-A/GREAT FALLS, MT
GOPHER COMMUNICATIONS News-Talk KROX-A/CROOKSTON, MN
BIG RIVER BROADCASTING Country WXFL (KIX 96)/FLORENCE, AL
BEST RADIO PODCAST OF THE YEAR
HUBBARD News WTOP/WASHINGTON, "AMERICAN NIGHTMARE SEASON 2: MURDER IN A SAFE PLACE,"
HUBBARD Classic Rock WDRV (THE DRIVE)/CHICAGO, "BEHIND THE SONG"
BLOOMBERG News WBBR-A/NEW YORK, "BLOOMBERG BUSINESSWEEK"
BONNEVILLE News-Talk KSL-A-F/SALT LAKE CITY, "COLD SEASON 2"
"GONE COLD: PHILADELPHIA UNSOLVED MURDERS," AUDACY News KYW-A-WPHI/PHILADELPHIA
AC STATION OF THE YEAR
HUBBARD Hot AC KSTP (KS95)/MINNEAPOLIS-ST. PAUL
COX MEDIA GROUP AC WDUV/TAMPA-ST. PETERSBURG
COX MEDIA GROUP Rhythmic Hot AC WFLC (HITS 97.3)/MIAMI
HUBBARD AC WRMF/WEST PALM BEACH
COX MEDIA GROUP AC WWRM (MAGIC 94.9)/TAMPA
CHR STATION OF THE YEAR
ZIMMER Top 40 KTXY (Y107)/COLUMBIA, MO
CUMULUS Top 40 KRBE/HOUSTON
COX MEDIA GROUP Top 40 WBLI/LONG ISLAND
iHEARTMEDIA Top 40 WHYI (Y100)/MIAMI
AUDACY Top 40 WWMX (MIX 106.5)/BALTIMORE
CLASSIC HITS STATION OF THE YEAR
iHEARTMEDIA Classic Rock WBGG-F (BIG 105.9)/MIAMI
CONNISSEUR MEDIA Classic Hits WBZO (103.1 MAX FM)/LONG ISLAND
BEASLEY Classic Rock WMGK/PHILADELPHIA
BIG RIVER BROADCASTING Adult Hits WQLT (Q107)/FLORENCE, AL
BEASLEY Classic Hits WRBQ (Q105)/TAMPA-ST. PETERSBURG
COLLEGE RADIO STATION OF THE YEAR
ROWAN UNIVERSITY's WGLS/GLASSBORO, NJ
NASSAU COMMUNITY COLLEGE's WHPC/LONG ISLAND
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY's WMSC/ MONTCLAIR, NJ
HOFSTRA UNIVERSITY's WRHU/HEMPSTEAD, NY
RIDER UNIVERSITY's WRRC/TRENTON
More from the complete list of finalists is coming up; see the list here.